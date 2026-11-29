El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por temperaturas peligrosas en la Ciudad de Buenos Aires y zonas de otras cuatro provincias. Viedma encabezó el registro nacional con 34,3 grados, mientras la Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño continúe hasta febrero de 2027.

La alerta amarilla por calor extremo rige en la Ciudad de Buenos Aires y sectores de otras cuatro provincias, en una jornada con temperaturas elevadas en gran parte del país. A las 13, Viedma, en Río Negro, registró 34,3 grados y lideró el ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional.

Detrás se ubicaron Villa Reynolds, en San Luis, con 34 grados; Santiago del Estero y San Martín, en Mendoza, con 33,6; y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con 33,4. En la Ciudad, el termómetro llegó a 31,7 grados al mediodía y se acercaba a la máxima pronosticada de 34.

Alerta por calor en Buenos Aires y otras provincias

El aviso del SMN alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, casi toda La Pampa, el sur de San Luis y una franja central de Córdoba. La advertencia señala que las temperaturas pueden ser peligrosas, en especial para niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Para este domingo se espera una máxima de 34 grados, con algunas nubes y sin probabilidad de lluvias. La noche seguirá calurosa, con una temperatura cercana a los 28 grados. El lunes se prevén valores similares, con una mínima de 23 y una máxima de 34; el martes, la mínima será de 24 y la máxima, de 31 grados.

El Niño podría persistir hasta febrero de 2027

La Organización Meteorológica Mundial confirmó la consolidación e intensificación del episodio de El Niño, luego del aumento persistente de la temperatura superficial del mar en las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial desde mediados de agosto de 2026.

Los pronósticos estacionales estiman una probabilidad cercana al 100 por ciento de que el fenómeno se mantenga hasta febrero de 2027. La previsión oficial indica que alcanzaría una intensidad muy fuerte antes de llegar a su punto máximo hacia fin de año y descarta condiciones neutras o el retorno de La Niña durante este ciclo.

Inundaciones en Perú y asistencia a familias afectadas

En la ciudad peruana de Piura, más de 2.000 familias fueron afectadas por inundaciones causadas por fuertes lluvias asociadas a El Niño. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, calificó las precipitaciones como históricas y anunció que se emitiría un decreto de urgencia para que el Gobierno central gestione las tareas de drenaje en las calles.

La magnitud de la tormenta ha sido histórica, ha llovido en cinco horas lo que normalmente podría llover en un año y por eso es que ha causado estas inundaciones terribles

Fujimori anticipó que entre el domingo y el lunes se anunciaría un bono para las personas damnificadas. También dijo que conversó con el ministro de Economía, Elmer Cuba, para adelantar la ayuda económica con apoyo de organismos multilaterales, y describió como «doloroso y triste» el impacto de las inundaciones.

Además, señaló que coordina con el canciller Carlos Espá la gestión de los 14 millones de dólares ofrecidos por China para comprar maquinaria, incluidas trasvasadoras y motobombas, con el objetivo de hacer frente a nuevas precipitaciones. El Gobierno peruano también prevé sostener la asistencia a las familias mediante ollas comunes en distintos distritos de Piura, donde el agua cubrió calles y dañó edificios. Hasta el momento, no había reportes oficiales sobre esos daños.

Escuelas como centros de evacuación ante posibles inundaciones

En la comunidad educativa porteña circuló información extraoficial sobre la posibilidad de que algunas escuelas primarias se utilicen como centros de evacuación ante eventuales inundaciones vinculadas con El Niño. La inquietud se relaciona con una medida que también podrían adoptar otras provincias, aunque organismos internacionales especializados en emergencias desaconsejan por completo el uso de establecimientos educativos para ese fin.