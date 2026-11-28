Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Franco Colapinto afronta la tercera práctica y la clasificación en el circuito de Lusail. La actividad del sábado comenzará a las 11.30 y se podrá seguir por F1TV, Disney+ y Fox Sports.

El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tendrá este sábado su última práctica y la clasificación, dos instancias clave para Franco Colapinto en el circuito de Lusail. La FP3 comenzará a las 11.30 y la lucha por la pole, a las 15, hora argentina.

La transmisión de F1TV, Disney+ y Fox Sports comenzará un rato antes de cada sesión. La carrera está programada para el domingo a las 13.

Colapinto busca mejorar el rendimiento en Lusail

El piloto argentino cerró el primer día de actividad con más dudas que certezas. Tras las dos prácticas, reconoció que Alpine no encontró la manera de mejorar el rendimiento del auto y señaló que distintos problemas condicionaron su segunda sesión.

Colapinto advirtió que el equipo deberá dar un salto de calidad para evitar dificultades en la carrera del domingo, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1.

Los resultados de Franco Colapinto en la temporada

El argentino llega a Qatar después de igualar su mejor resultado en la categoría: fue sexto en Canadá y Las Vegas. También terminó séptimo en Miami y en el Gran Premio de España disputado en Madrid; noveno en Gran Bretaña e Italia, y décimo en China, Barcelona y Bélgica.

Con esos resultados, suma 35 puntos y ocupa el puesto 12 del campeonato.

Historial del Gran Premio de Qatar

La Fórmula 1 corrió cuatro veces en el circuito de Lusail y tuvo dos ganadores. Max Verstappen se impuso con Red Bull en 2023, 2024 y 2025, mientras que Lewis Hamilton ganó la primera edición, en 2021, con Mercedes.

En 2022 no se disputó el Gran Premio de Qatar debido a la realización del Mundial de fútbol. Verstappen buscará este domingo conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el país.

Horarios del GP de Qatar de Fórmula 1

Sábado: tercera práctica libre a las 11.30 y clasificación a las 15.

Domingo: carrera a las 13.