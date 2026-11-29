Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La celebración se realizará el domingo 29 de noviembre sobre la Avenida de Mayo, con entrada libre y gratuita. Habrá feria matera, propuestas gastronómicas, espectáculos y un desafío de degustación en el Museo del Mate.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar una de las tradiciones más arraigadas del país. En la antesala del Día Nacional del Mate, el domingo 29 de noviembre se realizará MATE BA 2026, una fiesta gratuita al aire libre sobre la histórica Avenida de Mayo.

La jornada reunirá a productores de yerba mate, emprendedores, especialistas y artistas. La propuesta está organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y está pensada para disfrutar en familia o con amigos.

Feria matera, gastronomía y espectáculos en Avenida de Mayo

Los visitantes podrán recorrer una feria dedicada al universo del mate, conocer distintas variedades de yerba y descubrir las propuestas de productores y emprendimientos vinculados con esta costumbre. También habrá puestos de mates, termos, bombillas y otros accesorios.

La oferta gastronómica incluirá chipá, pastelitos, medialunas y pastafrola, entre otras opciones para acompañar la infusión. Además, el programa contempla demostraciones, charlas con especialistas, espectáculos musicales, presentaciones de danza y actividades recreativas para chicos.

Los organizadores invitan a los asistentes a llevar su propio mate y termo para sumarse a una gran mateada al aire libre.

Desafío Matero en el Museo del Mate

Una de las actividades centrales se desarrollará en el Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853, que abrirá sus puertas de manera gratuita durante el evento. Allí se realizará el Desafío Matero, una experiencia para poner a prueba los conocimientos sobre las distintas variedades de yerba.

Para participar, habrá que conseguir un Pasaporte Matero y reunir cinco sellos en los puestos participantes. Al completar el recorrido, se podrá acceder a una degustación a ciegas y reconocer diferentes yerbas a partir de sus aromas, sabores y características.

La actividad también propone acercarse a las costumbres y saberes que rodean al mate, una infusión presente en la vida cotidiana de millones de argentinos.

Cuándo y dónde es MATE BA 2026

La fiesta se realizará el domingo 29 de noviembre, de 11 a 19, sobre la Avenida de Mayo al 800, en el barrio de Monserrat. La entrada será libre y gratuita.

El encuentro funcionará como antesala de la primera edición de la Semana del Mate, prevista del 30 de noviembre al 6 de diciembre, con actividades gastronómicas, culturales y comerciales en distintos puntos del país.

Así, MATE BA 2026 dará inicio a las celebraciones por el Día Nacional del Mate con una jornada para compartir, descubrir nuevos sabores y disfrutar de una tradición emblemática de la cultura argentina.