Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Mateo de la Rúa creó Pomona Foods para aprovechar frutas y verduras mediante liofilización, mientras Mariano Tamburrino desarrolló Yieldata, una plataforma que usa información satelital para estimar rendimientos agrícolas.

Una tecnología utilizada para conservar alimentos destinados al espacio y datos meteorológicos satelitales de la NASA se convirtieron en herramientas para dos emprendimientos argentinos. Mateo de la Rúa fundó Pomona Foods, una empresa de frutas y snacks liofilizados, y Mariano Tamburrino creó Yieldata, una infraestructura de datos para simular rendimientos agrícolas.

Los proyectos surgieron de problemas concretos: reducir el desperdicio de alimentos y anticipar cuánto pueden producir los cultivos. En ambos casos, sus impulsores adaptaron tecnología y conocimiento científico a las necesidades de sus sectores.

Pomona Foods y la liofilización de frutas

De la Rúa tiene 32 años, es ingeniero ambiental y nació en Mar del Plata. Se mudó a Buenos Aires a los 18 para estudiar y trabajó en compañías como Quilmes, Shell y Coca-Cola. En octubre de 2020 comenzó a investigar problemáticas ambientales y, tres meses más tarde, eligió enfocarse en el desperdicio de alimentos.

El emprendedor advirtió que la corta vida útil y las exigencias estéticas del mercado llevan a que se descarten frutas y verduras. Para extender su conservación, investigó la liofilización, un proceso que extrae el agua de los alimentos y reduce su humedad. Según explicó, así se dificulta el desarrollo de microorganismos.

La técnica puede prolongar la vida útil de frutas y verduras hasta dos años, conservar sus propiedades, sabor y aroma, y evitar la necesidad de mantenerlas refrigeradas. También es la tecnología que utiliza la NASA para llevar alimentos al espacio.

De una producción casera a un equipo de 11 personas

Al comienzo, De la Rúa preparaba y fraccionaba fruta en el comedor de su departamento. Como en la Argentina había pocos equipos para liofilizar, encontró una familia de Misiones que tenía máquinas: les enviaba la fruta para procesarla y luego la recibía en Buenos Aires para armar los paquetes.

En abril de 2021 lanzó un producto mínimo viable para probar la respuesta del mercado. Empezó con 100 unidades de mango, ananá, remolacha y banana, y abrió una tienda online. Pronto detectó que parte de sus clientes utilizaba los productos como insumos para pastelerías y chocolaterías.

Ante la falta de oferta local y los altos precios del producto importado, invirtió 25.000 dólares en equipos. Los primeros años fueron difíciles: vivió de sus ahorros y, en ocasiones, pidió dinero prestado. Además, tuvo que explicar que la fruta liofilizada no era lo mismo que la fruta deshidratada ni que la fresca, mientras enfrentaba cambios frecuentes en los precios de sus proveedores.

Hoy Pomona Foods cuenta con 11 integrantes y trabaja con clientes como Molinos Cañuelas, Rapanui y Lucciano’s. Tiene 15 líneas de frutas y tres de chocolates; su producto más vendido son las frambuesas liofilizadas. El año pasado lanzó Pantera, una línea de snacks para gatos y perros elaborados con carne vacuna, pollo o hígado liofilizados, con 100% de proteína.

De la Rúa destacó la importancia de la perseverancia para sostener el emprendimiento. “Creo que es importante la resiliencia y no aflojar. Todas las semanas pensaba; ¿Para qué me metí en esto? Y después decía: 'Qué bueno que me metí'. Van a existir momentos malos, pero hay que dar todo”, expresó.

Yieldata usa datos satelitales para estimar cosechas

El ingeniero agrónomo Mariano Tamburrino compara el crecimiento de un emprendimiento con el de una caña de bambú: puede llevar años hacerse visible y, después, avanzar de forma acelerada. Para él, emprender exige constancia, paciencia y capacidad para adaptarse a un mercado competitivo.

Durante años, Tamburrino buscó una manera de pronosticar el rendimiento de los cultivos, expresado en kilos por hectárea. La iniciativa se transformó en Yieldata, una infraestructura de datos que fundó junto con su hermana Soledad Tamburrino y Diego Romero para simular la producción agrícola.

El trabajo comenzó en 2022 con información meteorológica satelital de la NASA disponible desde 1984. El equipo incorporó esos datos a un motor que permite simular rendimientos de cultivos. La plataforma puede consultarse mediante una API, una interfaz que facilita integrar sus datos a otros sistemas de trabajo.

Tamburrino señaló que la persistencia y el trabajo sostenido ayudan a aumentar las posibilidades de avanzar, aunque el éxito no está garantizado. La herramienta busca aportar información para quienes operan en el agro y necesitan estimar la evolución de los rendimientos.