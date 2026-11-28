Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

Una investigación judicial vincula a los hermanos Caamaño, los Fernández Sáenz y presuntos integrantes de otra banda con una serie de asaltos en el sur bonaerense. En uno de los golpes, contra una empresa de Abasto, sustrajeron 1.150.000 dólares.

Cuatro jóvenes vinculados por la historia de sus familias quedaron bajo investigación por una serie de robos en el sur bonaerense. Se trata de Emiliano Alberto Caamaño, de 29 años; Matías David Caamaño, de 24; Nazareno Fernández Sáenz, de 26; y Gerónimo Fernández Sáenz, de 28, a quienes los investigadores señalan como parte de una organización bautizada Los príncipes del corte.

Los hermanos Caamaño son hijos de Alberto Caamaño, de 58 años, conocido como el líder de La banda del dron. Antes de la pandemia, ese grupo cometía entraderas y robos en viviendas de Abasto y Olmos, en La Plata. También integró la banda la entonces pareja de Emiliano, quien era policía bonaerense.

Los Fernández Sáenz, en tanto, crecieron junto a Elbio Oscar Fernández, de 60 años, apodado El rey del corte. Durante la década de 1990 fue vinculado con desarmaderos de autos en la zona sur del conurbano y, según relatos de la época, se jactaba de desarmar un vehículo en 40 minutos.

Los robos investigados en el sur bonaerense

Según la investigación, los jóvenes formaron su propia organización y habrían participado en robos a un frigorífico, una empresa de materiales eléctricos, una firma metalúrgica y dos viviendas del barrio privado Puerto Nizuc, en Berazategui. En uno de esos hechos, el botín incluyó 1.150.000 dólares y más de 100 millones de pesos.

La pesquisa también apunta a integrantes de la llamada banda de los nenes bien: Jonatan Meddis, de 34 años, y Luis Gianfelice, de 29, hijo de un ladrón con varias causas. Además, fueron identificados como acusados Kevin Luis Vildoza, de 24 años, Leandro Sartori y Facundo Lucano, de 27. Gianfelice, Sartori y Lucano continúan prófugos.

Un investigador describió el vínculo entre los sospechosos y sus familias:

Los padres de Caamaño, Fernández Sáenz y el de Gianfelice fueron compañeros en múltiples causas en su juventud. Estos chicos se criaron en un ambiente familiar. Se autoperciben primos porque los padres eran socios y se criaron en el ambiente del hampa. Continuaron el legado familiar de la delincuencia.

La causa por el asalto a Kalop

La causa está a cargo de la fiscal Ximena Santoro, titular de la Fiscalía N° 7 de Quilmes, y de su secretario, Cristian Sebastián Hernández. La investigación incluyó entrecruzamientos de llamadas, análisis de impactos de antenas de celulares y revisión de horas de grabaciones de cámaras de seguridad y drones.

El primer hecho atribuido al grupo ocurrió el 25 de octubre del año pasado, en la empresa de materiales eléctricos Kalop, ubicada sobre la avenida Calchaquí al 5500, en Bosques, partido de Florencio Varela. De acuerdo con la pesquisa, los hermanos Caamaño, Luna, Gerónimo Fernández Sáenz y otros tres cómplices ingresaron durante la madrugada tras saltar un muro.

Una vez dentro, llegaron a una oficina y usaron una amoladora para abrir una caja fuerte. Se llevaron 58.000 dólares, 40 millones de pesos y dinero de Uruguay, Colombia, Chile y Japón. Mientras cometían el robo, se comunicaron con quienes hacían de campana en el exterior. Permanecieron cerca de cuatro horas en el predio.

La fuga se produjo alrededor de las 7, cuando ya amanecía. Los sospechosos habrían puesto una camioneta utilitaria de culata para usarla como apoyo y volver a saltar el paredón. Los responsables de la empresa descubrieron el robo al llegar a trabajar: encontraron olor a metal quemado, una ventana abierta, huellas de barro y dos cajas de seguridad violentadas.

La amoladora y el golpe en el polo industrial de Abasto

Al declarar tras su detención, Gerónimo Fernández Sáenz se definió como “un aficionado” a las herramientas industriales y afirmó:

Tengo una colección

. También reconoció que le había prestado herramientas a Caamaño por la confianza que tenían, aunque aseguró que desconocía para qué las usaría.

En conversaciones posteriores al robo, los investigadores detectaron que los sospechosos se referían a la herramienta como “la mola” y hablaban de los discos de corte utilizados para abrir las cajas fuertes. Un investigador señaló que Gerónimo había sido detenido y condenado en 2022 por el robo a una ferretería industrial, y que Nazareno aprendió el oficio de su padre y era experto en cortes y aperturas de cajas de seguridad con amoladoras.

Otro de los asaltos investigados ocurrió alrededor de las 23 del miércoles 25 de marzo, cuando ocho sospechosos habrían ingresado tras romper el alambrado perimetral del polo industrial de Abasto, sobre la ruta 2. Allí funciona la empresa Miller Building Internacional, dedicada al diseño, la fabricación y el montaje de estructuras metálicas y naves industriales.

De la oficina de uno de los directores sustrajeron 1.150.000 dólares y 400.000 pesos. La investigación atribuye la participación en ese hecho a Emiliano Caamaño, Vildoza y Nazareno Fernández Sáenz. Según las actuaciones, llegaron con mochilas y vestían ropa oscura.