El periodista tenía 66 años y desarrolló una extensa carrera en televisión, con coberturas en la calle, la Casa Rosada y el Congreso. Sus compañeros confirmaron la noticia y lo despidieron con mensajes de afecto.

El periodista Javier Lozano murió este sábado a los 66 años. Con una extensa trayectoria en televisión, fue reconocido por su trabajo como cronista en la calle y por sus coberturas en la Casa Rosada, el Congreso y distintos puntos del país.

La noticia fue confirmada al aire por sus compañeros de señal Paula García y Santiago do Rego. "A Javi lo conocen por su trabajo en la calle, como lo ven, cronista en la calle, en Casa Rosada, en el Congreso. Un gran tipo y un gran profesional", expresó Do Rego.

García también lo recordó con afecto: "Una gran persona que está en la casa antes que nosotros, todos aprendimos de su compromiso". Según contó la conductora, Lozano atravesaba un cáncer que se había agravado en el último tiempo.

La trayectoria de Javier Lozano en TN y Canal 13

Fanático de Estudiantes de La Plata, Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 como cronista de calle. Entre 1988 y 1993 fue prosecretario de Redacción de los noticieros de Canal 13 y luego trabajó como cronista en Telenoche y Todo Noticias.

A lo largo de su carrera cubrió acontecimientos de gran impacto, entre ellos el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca y las denuncias de abuso contra el padre Julio César Grassi. También siguió elecciones y se desempeñó como acreditado en la Casa Rosada.

Antes de su etapa en televisión, trabajó como redactor en una agencia de noticias y en los diarios Tiempo Argentino y El Heraldo de Buenos Aires. En TN, además de sus tareas como cronista, escribió columnas políticas y llegó a desempeñarse como director del portal periodístico.

El recuerdo de sus compañeros y colegas

Do Rego destacó su recorrido profesional y el vínculo que construyó con sus compañeros. "Un excelente tipo y gran profesional. Se había desempeñado como productor, luego como cronista. Siempre registrando lo que pasaba en la calle a lo largo de la historia de TN. Lo hemos visto como acreditado en casa de Gobierno, fue jefe de redacción. Dejó muchos amigos, una familia hermosa a la que le mandamos un fuerte abrazo", dijo.

Su hijo Sebastián también siguió el camino del periodismo. Desde 2016 trabaja en un diario, donde actualmente es editor en jefe de la sección Tecnología; antes pasó por las áreas de Sociedad y Último Momento.

En octubre, la familia de TN había despedido al meteorólogo Fernando Confessore, quien murió a los 58 años a causa de un paro cardíaco. Tras conocerse la muerte de Lozano, colegas y excompañeros compartieron mensajes para recordar su generosidad y su compromiso profesional.

"Un Gran Compañero, Amigo y Periodista. Mil años compartiendo la calle. De los periodistas de la vieja escuela, que siempre ayudaba, explicaba y trabajaba con los más nuevos. Hemos compartido cientos de coberturas en todo el país.", escribió Ignacio González Prieto.

"Te quiero mucho amigo. Un tipo sano. Bueno. Nunca hablo mal de nadie. El que me recibió cuando entré a Telenoche. El padrino de mi hijo Franco. El amigo por sobre todas las cosas. Siempre juntos Zabiola. Ya te extraño lpm", expresó Sergio Lapegüe.

Guillermo Panizza lo recordó como un compañero generoso y un apasionado hincha de Estudiantes: "Entrañable compañero, excelente profesional, pincha fanático. Cuántas coberturas y charlas compartidas. Un hermoso ser humano, siempre predispuesto y generoso. Un enorme abrazo a sus seres queridos QEPD Te vamos a extrañar".

Mariana Segulín también manifestó su pesar: "No puede ser… qué gran tipo se acaba de ir".

Una amistad que nació en Canal 13

El excronista Gonzalo Aziz publicó una carta para despedirlo y recordó cómo comenzó su amistad: "Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN. Yo recién empezaba en esto. Vos ya eras un consagrado. Y con esa simpleza y humildad que te caracterizó siempre te acercaste de la nada: “Pibe, ¿sos de Adrogué? ¿Jugás al tenis?” Al día siguiente cazamos las bicis y estábamos peloteando en polvo de ladrillo, dándole inicio a esta amistad entrañable que nos unió muy fuerte".

Aziz también destacó su labor periodística y el apoyo que recibió de Lozano: "Fuiste y serás un ejemplo para todos los que buscamos hacer periodismo en televisión. Sí, periodismo. Porque vos fuiste un profesional impecable, una pluma envidiable, una corrección y entereza al aire que hacía que te miremos con profunda admiración".

En el cierre de su mensaje, agregó: "Me acompañaste en mis momentos más difíciles, me acompañaste en todas mis decisiones profesionales, me cuidaste aguerridamente siempre cuando las cosas se complicaron. No hay una sola persona en el ambiente periodístico que haya hablado mal de vos. Y lo mejor: vos jamas hablaste mal de nadie".