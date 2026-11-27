Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El siniestro ocurrió en el cruce de las rutas Nacional 35 y Provincial 18. El conductor del Renault Stepway recibió atención médica en el lugar y no sufrió lesiones de consideración.

Un Renault Stepway chocó contra la parte trasera de un camión en la intersección de las rutas Nacional 35 y Provincial 18. Tras el impacto, el auto despistó y terminó en la banquina, a unos 30 metros de la calzada. No hubo heridos de gravedad.

Cómo ocurrió el choque en la Ruta 35

El siniestro se produjo cerca de las 15. Ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte cuando el automóvil impactó contra la parte trasera del camión.

Dos dotaciones de bomberos voluntarios de Ataliva Roca acudieron al lugar y trabajaron en el aseguramiento y la prevención de la escena, junto con efectivos policiales y personal de Salud Pública.

El conductor recibió atención médica en el lugar

El conductor del Renault Stepway fue asistido en el lugar del hecho y no sufrió lesiones de consideración.