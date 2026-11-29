Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La locomotora y varios vagones se salieron de las vías entre Cabildo y Cochrane; la máquina principal terminó volcada. Es el segundo incidente de la empresa en diez días sobre la vía Pringles.

Un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló el sábado por la tarde en el partido bonaerense de Bahía Blanca. La locomotora y varios vagones se salieron de las vías en un tramo ubicado entre Cabildo y Cochrane, y la máquina principal terminó volcada.

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni víctimas fatales. El episodio es el segundo incidente ferroviario registrado en los últimos diez días sobre la vía Pringles y volvió a poner el foco en el estado de la infraestructura en el sur bonaerense.

Investigan las causas del descarrilamiento en Bahía Blanca

Las primeras imágenes del accidente muestran a la locomotora General Motors GT22 número 9013 fuera de las vías, junto a varios vagones de la formación. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y, por ahora, no hubo información oficial que confirme qué provocó el descarrilamiento.

Entre las hipótesis iniciales se analiza una posible dilatación de los rieles por las altas temperaturas, además del estado general de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, esos factores todavía no fueron confirmados como causas del incidente.

Es el segundo descarrilamiento de Ferrosur Roca en diez días

El miércoles 18, otra formación de cargas de Ferrosur Roca descarriló entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la vía Pringles. En ese episodio, varios vagones quedaron semivolcados.

Desde Ferrocarriles indicaron que en las próximas horas comenzarán las tareas para retirar la locomotora y los vagones afectados. También se realizarán inspecciones técnicas para determinar el origen del accidente y evaluar posibles daños en las vías.

La vía Pringles es uno de los corredores que utilizan los trenes de cargas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y conecta distintos puntos de importancia logística para el sistema ferroviario nacional.