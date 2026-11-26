La joven había acudido al Hospital Taladriz por un dolor abdominal y fue derivada al Hospital Favaloro, donde permanece internada. Su familia afirma que recibió seis ampollas de noradrenalina por error y que la Justicia investiga el caso.

Aylén Antonella Rodríguez permanece en terapia intensiva del Hospital Favaloro luego de sufrir un paro y un colapso pulmonar. La joven había concurrido al Hospital Taladriz por un dolor abdominal y, según contó su familia, recibió por error seis ampollas de noradrenalina.

La internación comenzó el martes 17 de noviembre. Después de varios días en coma y con asistencia respiratoria, le retiraron la intubación hace 24 horas. Sigue con una mascarilla y continúa internada en terapia, aunque presentó una mejoría en las últimas horas. Para comunicarse, utiliza fibrones y papel.

La atención en el Hospital Taladriz y el traslado al Favaloro

Rodríguez llegó sola al Hospital Taladriz cerca de las 11 de la mañana porque le dolía el estómago. “Le dolía el estómago, no sabía que era lo que tenía”, relató su hermana Carla. Desde allí, la joven se mantenía en contacto por celular con su pareja y sus padres.

“Alcanza a avisaar que podría ser apendicitis, que eso le decían en la guardia. Y después avisa que se siente muy mal, que está desmayarse”, contó Carla. Al perder el contacto con ella, sus familiares se comunicaron con el Taladriz y luego supieron que la habían trasladado al Hospital Favaloro.

La familia recibió información sobre el estado de Aylén varias horas después. “Cerca de las 14.15 horas, cuando preguntamos en el Favaloro nos dicen que podía ser una neumonía, que nos iban a informar cómo estaba. Después, nos dicen que iban a dar el informe a las 16 horas. Pero tampoco nos dicen nada y recién a las 18 horas nos atienden”, detalló Carla.

Paro, colapso pulmonar y asistencia respiratoria

La demora en recibir novedades, explicó la hermana, coincidió con el intento de estabilizar a Aylén, que ya estaba en terapia intensiva. “Nos dijeron que entró en código rojo al Favaloro. Es decir con riesgo de vida. Y que tuvo un paro y que después le colapsaron los pulmones. Le entró líquido”, señaló.

La joven fue intubada cerca de la medianoche de ese martes. Tras una semana con complicaciones y en coma, le retiraron el tubo, aunque todavía necesita asistencia respiratoria. “Fue una semana larga, en la que estuvo en terapia con muchas complicaciones. Estuvo en coma. El marte le quitaron la intubación, pero no puede hablar. Ahora está un poco mejor, ?pero sigue en terapia”, expresó Carla.

La familia denuncia un error con seis ampollas de noradrenalina

Al consultar qué había ocurrido, los familiares supieron que, según la información consignada en la derivación, a Aylén le habían administrado por error seis ampollas de noradrenalina. Es un medicamento que se utiliza para elevar la presión arterial en casos de hipotensión grave, con riesgo de vida.

“Nos dijeron que eso decía la derivación, que por error le habían dado seis ampollas de Noradrenalina”, afirmó Carla. Después de que el caso se difundiera en redes sociales, otras personas se comunicaron con ella para contarle situaciones que habían atravesado. “Quiero que esto se conoca, para que no se repita. Que no haya una muerte parac que tomen medidas”, agregó.

La familia tiene conocimiento, a través de versiones, de que el Hospital Taladriz habría iniciado un sumario. Además, la Justicia investiga el caso.