Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La Legislatura de la Ciudad reconoció al investigador del Conicet por su trayectoria en inmunología y sus aportes al estudio de las galectinas. El científico agradeció la distinción y destacó el trabajo colectivo detrás de sus investigaciones.

El inmunólogo Gabriel Rabinovich fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en una ceremonia realizada en la Legislatura porteña. La iniciativa fue impulsada por las legisladoras Claudia Neira y María Pilar Ramírez.

“Es uno de los días más felices de mi vida. Jamás lo hubiera imaginado cuando llegué de mi Córdoba natal hace 27 años”, expresó el científico, visiblemente emocionado durante el acto, que reunió a autoridades, colegas, familiares, amigos y miembros de su equipo.

La trayectoria de Gabriel Rabinovich en inmunología

Rabinovich dirige el Laboratorio de Glicomedicina e Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme), es investigador superior del Conicet y profesor titular plenario de Inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además, fue nombrado jefe de un equipo del Instituto de Investigaciones La Caixa, en Barcelona.

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado, con la presencia de la presidenta de la Legislatura y vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. Durante el encuentro se proyectaron mensajes de becarios actuales y anteriores, colaboradores radicados en distintas provincias y países, y nuevos colegas del instituto español. El equipo del Ibyme también subió al escenario para compartir el reconocimiento.

Premios, publicaciones y formación científica

En la presentación, el investigador Jorge Geffner repasó la formación de Rabinovich en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se doctoró en 1999, y sus estudios de posgrado en el Imperial College de Londres y el Instituto Weizmann de Israel.

Entre sus reconocimientos figuran su incorporación a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 2016 y a la Organización Europea de Biología Molecular en 2021, el Premio Karl Meyer de la Society for Glycobiology en 2023, el Premio Hakomori en 2025 y el Konex de Brillante como científico más destacado de la década 2014-2024. Según detalló Geffner, Rabinovich recibió más de 200 premios, publicó más de 350 artículos en revistas como Cell, Nature y Nature Medicine, y cuenta con 11 patentes internacionales.

También dirigió o codirigió 32 tesis doctorales. En 2023 cofundó Galtec, una empresa biotecnológica enfocada en trasladar hallazgos sobre galectinas y glicanos, moléculas de carbohidratos complejos, al desarrollo de nuevas terapias para pacientes.

El aporte de las galectinas a la investigación del cáncer

Junto con su equipo, Rabinovich caracterizó las galectinas, una familia de proteínas que permite decodificar información biológica expresada en los azúcares complejos presentes en células tumorales e inmunes. Geffner sostuvo que el investigador impulsó una transformación en el estudio de la información celular expresada a través de glicanos.

Geffner también destacó la dimensión humana de su trabajo: mencionó su colaboración con grupos de investigación, sus charlas en clubes, escuelas y universidades, y la ayuda que brinda a pacientes oncológicos que buscan orientación y acceso a tratamientos. Además, advirtió sobre el impacto del ajuste en el sistema científico y las universidades nacionales.

Al agradecer la distinción, Rabinovich la calificó de honor “inmenso e inesperado” y valoró que la Ciudad eligiera reconocer “la ciencia y la tecnología”. “La ciencia se hace entre muchos”, señaló, antes de agradecer a sus mentores, colegas, instituciones académicas, fundaciones y hospitales públicos y privados de la Ciudad y de Misiones con los que trabaja.

De los hallazgos de laboratorio a posibles tratamientos

Rabinovich explicó que las galectinas pueden descifrar información contenida en los glicanos y utilizarla para regular la respuesta inmune. En particular, la galectina-1 contribuye a frenar la inflamación al silenciar células inmunitarias que pueden dañar los tejidos. Algunos tumores, sin embargo, aprovechan ese mecanismo para evadir al sistema inmune, formar nuevos vasos sanguíneos e invadir otros órganos.

“Después de tantos años, lo que más me emociona es pensar que una observación que hicimos en el laboratorio tal vez algún día podrá ofrecerles una oportunidad a pacientes que hoy siguen esperando un tratamiento”, afirmó. Actualmente, su equipo trabaja con anticuerpos neutralizantes de galectina-1 y “super-galectinas”, plataformas basadas en propiedad intelectual desarrollada junto con el Conicet y la Fundación SALES y transferida a Galtec, que ya genera retornos para inventores e instituciones.