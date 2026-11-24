Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario vence el 18 de diciembre para los trabajadores privados. Para los empleados públicos provinciales, todavía no se confirmó el cronograma de pago.

Los trabajadores de Córdoba recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El monto se calcula sobre la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre.

Para los empleados del sector privado, la fecha legal de vencimiento será el viernes 18 de diciembre de 2026. En el caso de la administración pública provincial, la acreditación dependerá del cronograma que establezca el Gobierno de Córdoba, que aún no informó una fecha oficial.

Cuándo se paga el aguinaldo en Córdoba en 2026

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744, modificada por la Ley 27.073, establece que la segunda cuota del aguinaldo vence el 18 de diciembre. Esa fecha es la referencia legal para los trabajadores privados registrados alcanzados por la normativa.

Los empleados públicos provinciales deberán esperar la publicación del calendario oficial. Los trabajadores municipales, en tanto, pueden tener fechas diferentes, según el cronograma que defina cada administración local.

Cómo se calcula la segunda cuota del SAC

El aguinaldo equivale al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual del semestre comprendido entre julio y diciembre. Para el cálculo se toman en cuenta los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales correspondientes.

Por ejemplo, si la remuneración bruta más alta del período fue de 1.200.000 pesos, el aguinaldo bruto será de 600.000 pesos. Si la persona no trabajó durante todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Quiénes cobran el aguinaldo en Córdoba

El beneficio alcanza a trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público, de acuerdo con el régimen laboral aplicable. También lo cobran los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con sus haberes de diciembre y según el calendario de pagos del organismo.

Los monotributistas y trabajadores independientes no tienen derecho al SAC por su actividad autónoma.

Qué hacer si se demora el pago del aguinaldo

El pago del aguinaldo es una obligación del empleador. Para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, la segunda cuota tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre.

Ante una demora, los empleados pueden consultar con su empleador, acudir a su representación sindical o solicitar asesoramiento ante la autoridad laboral competente.