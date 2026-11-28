Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El ciclo anual de talleres tendrá su cierre este sábado 28 de noviembre en Santa Rosa, con una jornada abierta que incluirá muestras, actividades artísticas y presentaciones. Las propuestas se desarrollaron en cuatro localidades y reunieron más de 850 participantes.

El Programa de Talleres de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) cerrará su ciclo anual este sábado 28 de noviembre con una jornada abierta al público en el salón de usos múltiples de la Escuela 2 de Santa Rosa, ubicado en avenida 1º de Mayo y Salta.

Entre las 10 y las 13, docentes y estudiantes compartirán las producciones realizadas durante el año. La actividad incluirá exposiciones, intervenciones artísticas y presentaciones de yoga, música y danza.

Los talleres de la CPE llegaron a cuatro localidades

El programa registró cerca de 900 inscripciones y contó con más de 850 participantes efectivos en Santa Rosa, Toay, Anguil y Ataliva Roca. Los convenios con organizaciones barriales y comunitarias permitieron llevar las propuestas a distintos espacios de esas localidades.

En Santa Rosa hubo actividades en las bibliotecas populares Teresa Pérez, del barrio Escondido, y Miguel Gómez Drummell, del barrio Néstor Kirchner, además de la sede de ADEL. En Anguil, los talleres se realizaron en la Biblioteca Posse Rodríguez y el centro de jubilados; en Ataliva Roca, también llegaron al centro de jubilados.

En Toay, las actividades se desarrollaron en la Biblioteca Popular y en las comisiones vecinales de San Martín y El Chaparral.

Capacitaciones, actividades artísticas y propuestas para adultos mayores

La oferta para adultos mayores incluyó propuestas vinculadas con la memoria, el uso de herramientas digitales, la alimentación, la actividad física y las expresiones artísticas. También funcionaron cuatro grupos de yoga, uno de ellos destinado a las infancias en Anguil.

Entre las capacitaciones con posibilidades de salida laboral se ofrecieron peluquería, crochet, diseño de indumentaria, macramé, restauración de muebles y encuadernación. Las disciplinas artísticas abarcaron cómic, manga, teatro infantil, dibujo, tango y folclore.

En Toay se sumaron talleres de mosaiquismo, nutrición y reutilización de prendas. Además, los sábados hubo apoyo escolar de inglés en el salón Antonio Skara y continuó la enseñanza de aeromodelismo.

Comunidad CPE incorporó una plataforma digital

El taller de Emprendimientos y Finanzas, a cargo de José Buldorini, tuvo tres grupos de trabajo durante el año. La propuesta estuvo orientada a la administración de costos e inversiones de pequeños emprendimientos.

Otra novedad de 2026 fue la incorporación de la plataforma digital Comunidad CPE, que centralizó la difusión de las actividades, las inscripciones y el registro de asistencia. También facilitó la comunicación entre docentes y estudiantes.