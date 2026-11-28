Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El consultor en comunicación español sostiene que la reacción desmedida ante contratiempos cotidianos puede reflejar estrés acumulado. También propone cuidar la energía emocional y enfocarse en aquello que sí está bajo control.

La manera de reaccionar ante los contratiempos cotidianos puede revelar el nivel de desgaste interno. El consultor en comunicación español Jordi Segués advirtió sobre la desproporción entre algunos incidentes menores y el impacto emocional que provocan: "Si cualquier pequeña molestia te amarga el día, el problema no es el mundo, es tu forma de gestionarlo".

En una reflexión difundida en TikTok, Segués describió que las personas con mayor estabilidad pueden atravesar roces diarios sin perder el eje. Ante un café mal preparado, por ejemplo, pueden no darle importancia; si se demora un vuelo, aprovechar el tiempo para leer, y frente a una fila extensa, esperar "sin drama, sin enfados, sin discusiones".

El estrés y el modo supervivencia pueden amplificar los problemas

Según el consultor, la dificultad para mantener la calma no depende únicamente de la dimensión del episodio, sino también del estado previo de quien lo enfrenta. El desborde aparece cuando una persona funciona en "modo supervivencia", bajo una presión continua que reduce su margen de tolerancia.

En ese contexto, un error operativo, como recibir un café equivocado, puede interpretarse como una falta de respeto, mientras que una espera prolongada puede sentirse como una afrenta. "El problema es pequeño, no es grave, sin embargo, tu reacción es enorme", señaló Segués.

Cómo administrar la energía emocional ante los contratiempos

Para reducir el desgaste, el especialista comparó las emociones con las finanzas personales: "Las emociones son como el dinero. Si las gastas en todo, acabas en bancarrota". Desde esa perspectiva, conservar el equilibrio implica no participar de cada disputa y elegir con criterio dónde poner la atención.

Como pauta para afrontar las dificultades diarias, Segués propuso: "Si está en tu poder solucionarlo, hazlo. Si no depende de ti, déjalo ir". Para el consultor, la "verdadera riqueza a nivel de salud mental" está en dejar pasar los pequeños contratiempos sin permitir que alteren el ánimo.

La entonación también influye en la credibilidad al hablar

La comunicación no depende solo del contenido ni del lenguaje corporal: la entonación también puede influir en cómo una audiencia percibe a quien habla. El experto en comunicación Vinh Giang analizó el hábito de elevar la voz al final de las afirmaciones y advirtió que puede hacer que una declaración parezca una duda.

"Si terminas las frases con un tono ascendente, parece que estás mintiendo y poniendo en duda tu propia credibilidad", afirmó Giang.