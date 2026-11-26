Alejandro Rapetti será juzgado por dos hechos denunciados por pacientes de 19 años atendidas en 2021. El Tribunal Oral en lo Criminal 14 analizará la acusación en dos audiencias.

El ginecólogo Alejandro Rapetti, de 48 años, irá a juicio por dos denuncias de abuso sexual presentadas por pacientes que tenían 19 años cuando fueron atendidas en 2021. El Tribunal Oral en lo Criminal 14 deberá determinar si es culpable o inocente de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en dos hechos.

El proceso comenzará este viernes y está previsto que se desarrolle en dos audiencias. La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Klappenbach. Las denunciantes, Aldana y Nayla, no se conocían y llegaron al consultorio por motivos diferentes.

Las denuncias contra el ginecólogo del Hospital Churruca

En marzo de 2021, Aldana acudió a la guardia del Hospital Churruca, en Parque Patricios, por un fuerte dolor asociado a nódulos mamarios. El centro de salud pertenece a la Policía Federal. En agosto de ese año, Nayla concurrió a su primer control ginecológico de adulta, acompañada por su madre.

Nayla vive actualmente en Portugal con su pareja y su hija de dos años. Se conectará por videollamada durante el juicio. Según relató, Rapetti le indicó un medicamento y le realizó tactos anal y vaginal. También sostuvo que, después de una consulta, el médico le escribió para recordarle que debía llevar una foto de un preservativo y mostrarla en el siguiente turno.

De acuerdo con la acusación, el ginecólogo habría agregado a pacientes a Instagram con el argumento de que por esa vía les enviaría los turnos. Nayla contó que volvió a atenderse con él unos 15 días después y que accedió a una nueva revisión porque confiaba en su criterio profesional, aunque le llamó la atención que la citara con tan poca diferencia de tiempo.

El relato de Nayla sobre las consultas

La joven dijo que manifestó dolor durante la revisión y que Rapetti le respondió: "Bueno, dolor es lo contrario a placer, después me decís cuanto me das del 1 al 10", en referencia, según su relato, a cómo estaba realizando el tocamiento.

Nayla describió que las consultas fueron volviéndose cada vez más incómodas. "La primera vez que fui me llamó mucho la atención que me tuviera tanto tiempo, me habló mucho. La segunda vez fue extraño, pero la tercera fue muy incómodo, me quería ir. Él siempre me retenía adentro, no sabía qué más hacer para irme. De hecho fue uno de los traumas que me quedó: no podía estar en un lugar cerrado, en el que la puerta no esté abierta", contó.

También recordó que, tras una operación a los 16 o 17 años, había tenido controles con una mastóloga y que la atención recibida entonces fue distinta. Después de la última consulta con Rapetti, dijo que salió de la clínica en estado de shock y le contó lo sucedido a su expareja y a su madre. "Mientras le contaba me di cuenta y empecé a llorar sin parar", relató.

La denuncia institucional y el acompañamiento

Tras hablar con su madre y buscar información, Nayla consiguió un turno con otra médica, en otra sede. Le contó lo ocurrido y, según su relato, la profesional se comunicó con personal administrativo. Allí realizó una denuncia institucional en Centros Médicos Accord (CEMAC) y luego presentó una denuncia policial en una comisaría.

La joven dijo que atravesó el proceso con terapia y medicación psiquiátrica por ataques de pánico y angustia. "Pude salir adelante gracias a que tuve una contención enorme, una red y mucha terapia", expresó. También afirmó: "Lo que yo viví fue una violación".

La querella está a cargo de las abogadas y los abogados María Soledad Deleva y Víctor Aramendia. Deleva sostuvo: "Todos sabemos lo que significa estar frente a un médico, tener que desvestirnos y dejarnos revisar. Lo hacemos porque confiamos. Lo que no podemos permitir es que alguien se aproveche de esa confianza y que, encima, seamos nosotros quienes salgamos del consultorio preguntándonos si el médico cruzó un límite".

Aldana denunció lo ocurrido en la guardia del Churruca

La representación de las denunciantes encontró una denuncia previa, un dato que, según contaron, les permitió sentirse menos solas. Aldana dijo que conocer la existencia de otra paciente que había denunciado hechos similares fue doloroso, pero también le permitió confirmar que lo que había vivido no era un episodio aislado.

Hija de un policía retirado, Aldana realizó inicialmente su tratamiento psicológico en el mismo hospital donde, según denunció, sufrió el abuso. Recordó que durante ese proceso sintió que no le creían y describió la experiencia posterior a la denuncia como "una bajada al mismísimo infierno". Hace dos años comenzó tratamiento en otro lugar y pudo empezar a procesar lo ocurrido. De cara al juicio, dijo que siente miedo, ansiedad y nervios.

Aldana conoció a Rapetti en la guardia ginecológica del Churruca, cuando fue a mostrar una ecografía. Tenía nódulos mamarios, sufría fuertes dolores y estaba asustada ante la posibilidad de que se tratara de cáncer de mama. El juicio deberá establecer la responsabilidad del médico en los hechos denunciados por ambas pacientes.