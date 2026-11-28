La rutina combina caminatas de una hora con ejercicios breves de calentamiento y estiramiento. Quienes recién comienzan pueden adaptar la duración y aumentar el tiempo de manera gradual.

La actividad física y una alimentación adecuada pueden ayudar a mantener la salud con el paso de los años. Para las personas mayores de 60 años, una rutina planificada y ajustada a las posibilidades individuales permite ejercitarse sin recurrir a máquinas ni a un gimnasio. Entre las propuestas que ganan popularidad está la regla 6-6-6.

El método propone caminar dos veces al día e incorporar ejercicios antes y después de cada salida. Entre los beneficios asociados a la actividad se mencionan una mejor circulación sanguínea, la regulación del colesterol y el fortalecimiento de músculos y huesos, aspectos relevantes ante la pérdida de masa muscular que puede aparecer con la edad.

En qué consiste la regla 6-6-6 para mayores de 60

La rutina plantea salir a caminar a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, durante 60 minutos en cada ocasión. También incluye dos bloques de seis minutos: uno de calentamiento antes del paseo y otro de estiramientos al finalizar.

Antes de caminar, se recomienda realizar movimientos suaves para preparar el cuerpo. Algunas opciones son hacer círculos con los hombros, movilizar los tobillos, flexionar y extender las rodillas con cuidado y marchar en el lugar. Los movimientos lentos de brazos y piernas ayudan a preparar las articulaciones y a elevar progresivamente la temperatura corporal.

Calentamiento y estiramientos para evitar lesiones

Al terminar el recorrido, los seis minutos restantes se destinan a estirar los músculos que participaron en la caminata. Se pueden elongar las pantorrillas con las manos apoyadas contra una pared, estirar suavemente los muslos y movilizar los brazos y la espalda.

Las posiciones deben sostenerse sin rebotes y sin llegar a sentir dolor. La intensidad y la duración de las caminatas también tienen que adecuarse a la condición física de cada persona, con el objetivo de evitar lesiones y sostener el hábito.

Cómo empezar a caminar de forma gradual

Quienes no están acostumbrados a hacer actividad física pueden comenzar con recorridos más cortos e incrementar el tiempo progresivamente. No es necesario completar una hora desde el primer día: incluso 20 minutos de caminata diaria pueden aportar beneficios, según el contenido de la recomendación.