La primera apuesta no siempre nace del deseo de ganar dinero: los vínculos, las conversaciones y los espacios digitales pueden volverla una práctica compartida. El Senado aprobó una ley que busca prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, con 72 votos afirmativos, la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. La iniciativa, que llevaba dos años frenada y estuvo cerca de perder estado parlamentario, limita la publicidad, la promoción y el patrocinio de estas actividades, establece mecanismos para verificar la identidad y la edad de los usuarios e incorpora herramientas de prevención y abordaje, con especial atención a niños, niñas y adolescentes.

La sanción se produjo en medio de un debate social y político sobre un fenómeno que creció junto con las plataformas digitales, la crisis socioeconómica, el endeudamiento y la incorporación de las finanzas a los consumos cotidianos. Pero el impacto de las apuestas no se limita a las pérdidas económicas o a los casos de juego problemático: también atraviesa los vínculos, el entretenimiento y las formas de socialización juvenil.

El primer acercamiento a las apuestas online entre jóvenes

La apuesta no siempre comienza como una decisión individual orientada a ganar dinero. En muchos casos, el primer contacto ocurre en conversaciones con amigos, durante partidos y encuentros deportivos, en grupos de WhatsApp, a través de influencers en redes sociales o por recomendación de alguien cercano.

En esos espacios, apostar puede aparecer como una actividad normalizada y compartida, asociada a la pertenencia, la competencia y el reconocimiento entre pares. En particular, algunos entornos atravesados por códigos masculinos pueden contribuir a presentar el juego como una forma de participar y vincularse, más que como una transacción económica o una conducta riesgosa.

Cómo las plataformas digitales acercan el juego a la vida cotidiana

Las plataformas de apuestas y las billeteras virtuales permiten acceder al juego con un solo clic, sin trasladarse a un casino, una agencia de lotería u otro espacio específico. Así, apostar deja de estar limitado a un lugar o momento y puede incorporarse a distintas escenas de la vida cotidiana.

La disponibilidad permanente y la integración de herramientas digitales pueden desdibujar los límites entre entretenimiento, interacción social y consumo financiero. En ese contexto, la industria incorpora las apuestas a relaciones sociales que ya existen, lleva las finanzas a conversaciones habituales y convierte la posibilidad de jugar en una experiencia para compartir.

La expansión entre adolescentes y jóvenes también se inscribe en un escenario de carencias y oportunidades limitadas. Entre los factores que pueden favorecerla se encuentran la asociación entre entretenimiento y consumo, y la expectativa de que el dinero pueda obtenerse mediante una apuesta.

Qué dicen los estudios sobre apuestas en adolescentes

El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, publicado por el Observatorio Argentino de Drogas de Sedronar en 2025, reunió información de más de 2,1 millones de estudiantes e incluyó un módulo sobre juegos con dinero. El relevamiento indicó que el 26,2 por ciento había apostado durante los 12 meses previos.

La participación fue mayor entre los varones: el 35,3 por ciento había participado de alguna modalidad de apuestas, frente al 17,7 por ciento de las mujeres. En las apuestas en línea, las proporciones fueron del 28,6 por ciento entre los varones y del 12,8 por ciento entre las mujeres.

Otro relevamiento, realizado en 2025 por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina entre 11.421 estudiantes de 13 a 18 años, encontró que el 16 por ciento había apostado alguna vez. Además, el 45 por ciento nunca lo había hecho, pero conocía a alguien cercano que sí. Entre quienes habían apostado, el 43 por ciento dijo que otra persona le había facilitado el acceso; dentro de ese grupo, las amistades fueron la principal vía.

Participar en apuestas no equivale a tener ludopatía

Los dos estudios miden la participación en apuestas, no la prevalencia de la ludopatía. Sus cifras, sin embargo, muestran el alcance de la actividad entre adolescentes y jóvenes y permiten observar que el fenómeno también se desarrolla en los vínculos, las rutinas y los espacios de socialización, antes de que necesariamente se hagan visibles consecuencias individuales como el endeudamiento, los conflictos familiares o los problemas de salud mental.