Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El SMN emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para el fin de semana, con máximas de hasta 35 grados y registros de 36 y 37 grados en el Conurbano. El descenso térmico llegaría el martes por la tarde o la noche, con tormentas aisladas.

El calor intenso seguirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas y prevé máximas de entre 33 y 35 grados, con registros superiores en el Conurbano.

La persistencia de mínimas elevadas y máximas por encima de los valores habituales para esta época podría configurar la primera ola de calor del período primavera-verano. El alivio, según el pronóstico, llegará recién el martes con tormentas aisladas.

Alerta por calor en el AMBA: el pronóstico para el sábado

Para este sábado, la advertencia del SMN abarca a la Ciudad de Buenos Aires y al norte y centro de la provincia. Se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 33 grados, con temperaturas en ascenso durante la jornada.

El viento soplará del noroeste por la mañana, rotará al noreste y luego volverá al sector norte. Ese cambio contribuirá a que la noche sea muy cálida. La alerta amarilla también rige para gran parte de La Pampa, excepto el norte y el oeste, y para el este de Mendoza.

El domingo y el lunes, con máximas de hasta 37 grados

El domingo será la jornada más calurosa del período. La máxima prevista es de 35 grados, aunque en el Conurbano las temperaturas podrían ubicarse entre los 36 y 37 grados. El cielo estará nuboso durante todo el día y los vientos del noroeste pasarán al este recién hacia la noche.

El lunes continuará el calor, con máximas cercanas a los 33 grados. El viento rotará entre el norte y el este, mientras que el cielo se presentará parcialmente nublado.

Cuándo llegan las tormentas y baja la temperatura

El cambio se espera para el martes, cuando la máxima rondará los 30 grados. El cielo estará nuboso durante buena parte del día y, hacia la tarde y la noche, podrían desarrollarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10 y el 40 por ciento.

Durante esa jornada, el viento rotará al noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. De acuerdo con los especialistas, las lluvias podrían reducir los picos de temperatura entre 4 y 5 grados.

Alertas por tormentas en Misiones y otras provincias

El SMN mantiene una alerta naranja para todo Misiones por posibles tormentas durante la noche del viernes. El organismo advirtió:

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

Además, rige una alerta amarilla para el sudeste de La Pampa, casi todo Mendoza, toda la provincia de Tucumán, el centro de Salta, gran parte de Jujuy y el norte de Misiones.