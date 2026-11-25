Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto, policía de 37, fueron encontrados muertos en una vivienda de Patquía. La Justicia busca establecer si se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Una mujer de 30 años y un policía de 37 fueron encontrados muertos con heridas de arma de fuego en la cabeza en una vivienda de Patquía, localidad del departamento Independencia, en el centro de La Rioja. La Justicia investiga si las muertes se produjeron en un femicidio seguido de suicidio, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.

Las víctimas fueron identificadas como Clide del Rosario Paredes y Lucas Ezequiel Nieto, suboficial de la Policía provincial. Los cuerpos fueron hallados el lunes en la casa del hombre. Las heridas serían compatibles con el arma reglamentaria del efectivo.

Investigan las muertes de la pareja en Patquía

Las autopsias determinaron que ambos murieron por traumatismos de cráneo provocados por heridas de arma de fuego. Los investigadores buscan reconstruir las circunstancias del hecho y establecer qué ocurrió antes de que fueran encontrados.

La noche del domingo, la pareja había participado de la celebración de la comunión de un hijo de Nieto, fruto de una relación anterior. Cerca de las 5 del lunes, regresaron a la vivienda del policía, donde solían quedarse de manera circunstancial. Minutos después, el padre del hombre los encontró muertos.

La investigación judicial y las pericias pendientes

En una conferencia de prensa, el comisario mayor Alejandro Quinteros señaló que Nieto no tenía antecedentes de problemas psicológicos ni conductas inadecuadas en su legajo laboral. También indicó que no registraba antecedentes de violencia de género.

“Era un efectivo que gozaba de un buen concepto”

Quinteros explicó que la pareja no tenía hijos en común, aunque ambos tenían descendientes de relaciones anteriores. Sobre la principal hipótesis, sostuvo: “Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no podemos ratificarlo aún. Hay una investigación en curso”.

La causa está a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini. Entre las medidas ordenadas se encuentran el análisis de los teléfonos celulares de la pareja y distintas pericias criminalísticas para reconstruir sus últimas horas.