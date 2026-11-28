Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Unas 400 personas fueron rescatadas en la ciudad de Piura tras lluvias que dejaron hasta 143 litros por metro cuadrado en 24 horas. Keiko Fujimori advirtió que las precipitaciones intensas podrían continuar hasta el domingo.

Unas 400 personas fueron rescatadas este viernes en las zonas inundadas de Piura, ciudad de la costa norte de Perú. Las lluvias asociadas a El Súper Niño acumularon hasta 143 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, recorrió durante la noche los sectores afectados y señaló que todavía había una decena de personas que no habían podido salir porque el nivel del agua se lo impedía.

Lluvias intensas en Piura y tareas de evacuación

Fujimori expresó su deseo de que las precipitaciones cesen para que se pueda evacuar el agua de las zonas inundadas. Sin embargo, el pronóstico anticipa que las lluvias fuertes continuarán al menos hasta el domingo.

La mandataria también remarcó que en algunos puntos de la región cayó en un solo día una cantidad de lluvia equivalente a la que suele registrarse en el transcurso de dos años.

El pedido de Fujimori a las autoridades locales

La presidenta convocó a los gobiernos regionales y municipales, que atraviesan la etapa final de sus gestiones, a involucrarse en la asistencia a las personas afectadas. “No es el momento de buscar culpables ni echarnos la culpa. Es momento de ayudar a la gente que lo necesita”, afirmó.

Fujimori comparó la situación actual con episodios anteriores de El Súper Niño y señaló que, en el fenómeno de 1997, “la primera tormenta fuerte ocurrió en enero, y ahora es la última semana de noviembre”. “Esto ha llegado con mucha fuerza”, reconoció.

Evalúan adelantar subsidios para damnificados

La presidenta abrió la posibilidad de adelantar los subsidios que su gobierno había anunciado para 2027 destinados a las personas damnificadas por El Súper Niño. Para analizar esa alternativa, anticipó que conversaría con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.