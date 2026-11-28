Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El cacao makeup propone combinar sombras en tonos café y chocolate para crear un look cálido, natural y mate. La clave está en difuminar distintas intensidades y dar protagonismo a la mirada.

Los tonos marrones vuelven a ocupar un lugar central en las tendencias de belleza. Para el verano 2027, el cacao makeup, también llamado chocolate makeup, se presenta como una opción cálida, natural y de acabado mate para renovar el maquillaje sin recurrir a colores estridentes.

La propuesta está pensada para quienes disfrutan de la gama del café y el chocolate. Su sello es combinar diferentes intensidades de marrón para sumar profundidad y luminosidad, con los ojos como punto principal del look.

Qué es el cacao makeup y cuáles son sus tonos clave

Este estilo reúne tonalidades inspiradas en el chocolate y concentra buena parte de la atención en los párpados. La paleta puede incluir marrones cenizos, grisáceos, anaranjados y rojizos, con matices que permiten variar el resultado sin salir de la misma familia cromática.

A diferencia de los maquillajes basados en contrastes marcados, el cacao makeup busca una transición armónica entre los colores. Un buen difuminado integra las sombras y evita que queden separadas en bloques visibles.

Cómo hacer el maquillaje cacao paso a paso

Para empezar, conviene elegir dos o más sombras marrones de distintas intensidades. La combinación de un tono oscuro con otro más claro ayuda a crear profundidad y a destacar diferentes zonas del párpado.

El color más intenso se aplica sobre la cuenca y el borde del ojo para definir la mirada. No hace falta usar demasiado producto: lo importante es distribuirlo con cuidado y suavizar los bordes para lograr un acabado delicado.

Luego se puede sumar una sombra más clara, o incluso brillante, en el centro del párpado. Ese punto de luz equilibra los tonos oscuros y aporta luminosidad al maquillaje.

El difuminado y los detalles que completan el look

Usar distintas brochas para difuminar ayuda a conseguir una transición gradual entre los marrones. Este paso es clave para que los colores se integren y el resultado se vea uniforme.

El delineador permite definir los ojos, pero se recomienda aplicarlo de manera sutil para que no le quite protagonismo a las sombras. Para completar el look, la máscara de pestañas marrón acompaña la paleta y mantiene la armonía del maquillaje.

El secreto del cacao makeup está en trabajar distintas intensidades de una misma gama. Con sombras, un delineado delicado y máscara de pestañas, se puede conseguir una mirada cálida y definida sin sumar demasiados elementos.