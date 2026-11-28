Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El equipo platense y el conjunto brasileño se enfrentan este sábado en el estadio Centenario por el título continental. Estudiantes necesita ganar para clasificarse a la próxima Libertadores.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan este sábado en el estadio Centenario de Montevideo para definir la Copa Libertadores. Los dos equipos buscan sumar una nueva estrella a su palmarés continental.

Para el conjunto platense, la final también representa una oportunidad clave: necesita ganar para meterse en la próxima edición del torneo. El Pincha llega con confianza tras eliminar a Flamengo en el Maracaná y conquistar la Supercopa Argentina en Córdoba.

Cómo llega Estudiantes a la final de la Copa Libertadores

Pese a su reciente consagración, Estudiantes no avanzó a los playoffs del Torneo Clausura. Para el partido ante Palmeiras, el entrenador Alexander Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez, quien debe cumplir una suspensión.

Palmeiras, en cambio, afronta el encuentro golpeado anímicamente. El equipo dejó escapar el Brasileirao como local ante Flamengo y luego cayó por 3 a 0 frente a Chapecoense, que ya había descendido.

Probables formaciones de Palmeiras y Estudiantes

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Maron Freitas y Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira y José Manuel López. Director técnico: Abel Ferreira.

Estudiantes: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pírez y Rojo; Benedetti o Pérez, Piovi, Castro y Tobio Burgos; Tiago Palacios y Carrillo. Director técnico: Alexander Medina.