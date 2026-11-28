Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Un Peugeot 208 y una Nissan Frontier chocaron en el cruce de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto. Tres personas fueron trasladadas a centros de salud y uno de los jóvenes permanece en grave estado.

Un choque frontal entre un Peugeot 208 y una camioneta Nissan Frontier dejó tres personas heridas durante la madrugada del viernes en la ciudad de Córdoba. El impacto ocurrió en el cruce de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto, entre los barrios Villa Cabrera y Bajo Palermo.

Según las primeras versiones, los dos jóvenes que viajaban en el auto volvían de bailar y el Peugeot habría cruzado un semáforo en rojo y pasado al carril contrario antes de chocar contra la camioneta. La Policía indicó que las circunstancias del siniestro todavía están bajo investigación.

Tres heridos fueron trasladados a centros de salud

En el Peugeot viajaban dos jóvenes de 21 años, mientras que la Nissan Frontier era conducida por un hombre de 70 años. Los tres ocupantes quedaron atrapados y debieron ser rescatados por los equipos de emergencia.

“Acudimos tras el aviso de alerta radial y tuvimos que trabajar junto al servicio de emergencias para poder liberar a los ocupantes de los vehículos porque era imposible que salieran por sus propios medios”, confirmó Pablo Rao, subcomisario de Bomberos de la ciudad de Córdoba.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital de Urgencias y el conductor de la camioneta, a la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Uno de los ocupantes del Peugeot sufrió un traumatismo grave en el tórax y el abdomen.

Investigan cómo ocurrió el choque en Córdoba

Un testigo afirmó que la camioneta circulaba por Octavio Pinto hacia Caraffa con luz verde y que el Peugeot habría cruzado en rojo y cambiado de carril antes del impacto. Esa versión forma parte de las primeras actuaciones y aún debe ser verificada por los investigadores.

La Policía Judicial quedó a cargo de las pericias. También participaron Defensa Civil y personal de Tránsito, que mantuvo cortada la circulación durante varias horas. El operativo provocó demoras en el acceso hacia el centro de la capital cordobesa y afectó al transporte urbano.

La Policía de Córdoba difundió imágenes del choque, que registran la violencia del impacto y los daños en la parte delantera de ambos vehículos.