Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones, el INTA difundió recomendaciones para cuidar a las aves y reducir pérdidas en granjas, especialmente en establecimientos pequeños. Las pautas incluyen revisar las instalaciones, mantener seca la cama y controlar a diario el lote.

Las lluvias abundantes y las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño pueden afectar los gallineros y poner en riesgo la salud de las aves. Para reducir esos impactos, el INTA difundió seis claves de manejo destinadas a proteger la producción, en especial en establecimientos de pequeña escala.

El anegamiento, la humedad persistente y la falta de circulación de aire pueden deteriorar las condiciones del ambiente. Carlos Escobar Cuenca, técnico de la Agencia de Extensión Rural de Ituzaingó, Corrientes, señaló que revisar la infraestructura, cuidar la cama y resguardar el alimento y el agua ayuda a disminuir los riesgos sanitarios y las pérdidas productivas.

Cómo preparar el gallinero ante lluvias e inundaciones

1. Revisar la estructura: antes de las lluvias fuertes, controlar techos, paredes y pisos para detectar goteras, filtraciones o roturas. La anticipación permite reparar los daños y evitar que el agua ingrese al espacio donde están las aves.

2. Instalar barreras y cortinas: colocar zócalos en la base del gallinero para frenar el ingreso de agua y usar cortinas que protejan de la lluvia y el viento sin impedir el recambio de aire.

3. Mantener despejados los desagües: limpiar los drenajes y mejorar el escurrimiento alrededor de los módulos para prevenir la formación de charcos y barro.

Alimento, ventilación y control diario de las aves

4. Equilibrar ventilación y resguardo: impedir que entre lluvia y, al mismo tiempo, evitar que la humedad quede retenida dentro del gallinero. Una circulación de aire adecuada contribuye a conservar mejores condiciones para el lote.

5. Proteger el alimento, el agua y la cama: guardar las reservas de alimento en un lugar seco, elevado y sin contacto directo con el suelo. También hay que garantizar agua limpia y segura, proteger el material de reposición y retirar a tiempo las zonas húmedas de la cama.

6. Observar a las aves todos los días: durante las lluvias y después de ellas, controlar el comportamiento del lote, el consumo de agua y alimento y los niveles de postura. Ante conductas inusuales o signos de enfermedad, se recomienda consultar a un veterinario.