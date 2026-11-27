La modelo alemana murió en Berlín a los 87 años. Fue una de las primeras supermodelos, trabajó con fotógrafos célebres y dejó su huella en el cine y las artes visuales.

Veruschka, una de las primeras supermodelos de la historia, murió el martes en Berlín a los 87 años. Nacida como Vera von Lehndorff, convirtió su cuerpo en una herramienta de expresión artística y trascendió la moda para transformarse en un ícono cultural de los años 60.

Con 1,85 metros de altura, una figura estilizada y una capacidad singular para adoptar poses, cautivó a fotógrafos como Richard Avedon, Irving Penn y Helmut Newton. Llegó a cobrar 10.000 dólares por jornada, apareció en unas 800 portadas de revistas y fue tapa de la edición estadounidense de Vogue en 13 ocasiones.

Veruschka, una supermodelo que participaba de la creación

Lejos de limitarse al papel de musa, intervenía en la concepción de las sesiones fotográficas y cultivó una relación de complicidad creativa con Diana Vreeland, influyente editora de Vogue. “Mi cuerpo es mi instrumento y con él trabajo”, expresó en 1996.

Su carrera también llegó al cine. En 1966 tuvo una breve aparición en Blow-Up, la película de Michelangelo Antonioni, y protagonizó junto a David Hemmings una sensual sesión fotográfica que luego ilustró el afiche del filme. Salvador Dalí también la convirtió en una escultura viviente al cubrirla con crema de afeitar.

Una historia familiar marcada por la guerra

Vera von Lehndorff nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, entonces parte de Prusia Oriental y actualmente Kaliningrado, Rusia. Creció en una familia aristocrática atravesada por la tragedia: su padre, Heinrich von Lehndorff, participó del complot para asesinar a Adolf Hitler en 1944 y fue ejecutado tras el fracaso de la conspiración.

Su madre, que estaba embarazada, fue arrestada, mientras que Vera y sus dos hermanas fueron enviadas a un campo de concentración. La familia logró reunirse después de la guerra y se instaló en Hamburgo. Vera estudió diseño y viajó a Italia para dedicarse a la pintura; en la Galería Uffizi de Florencia, el fotógrafo Ugo Mulas la descubrió y le propuso probar suerte como modelo.

Del modelaje al arte y la búsqueda de libertad

La altura que al principio consideraba un obstáculo terminó por convertirse en uno de sus principales atributos. Adoptó el nombre de Veruschka, diminutivo ruso de Vera, y construyó ese personaje para resguardar su intimidad.

En 1975, cansada de las exigencias de la industria y tras diferencias con la nueva conducción de Vogue, dejó el modelaje para dedicarse al arte. Experimentó con la pintura corporal, realizó producciones fotográficas y volvió ocasionalmente al cine, incluso con una pequeña participación en Casino Royale, la película de James Bond estrenada en 2006.

Después de vivir varios años en Nueva York, regresó a Alemania en 2005. Aunque mantuvo vínculos con el mundo de la moda, defendió hasta sus últimos años la independencia que había reivindicado desde el comienzo de su carrera. “La moda nunca me interesó realmente. Solo la usaba para transformarme”, afirmó en 2008. Su mayor aspiración, incluso cuando el mundo quería fotografiarla, era ser absolutamente libre.