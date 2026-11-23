La Cámara de Apelaciones rechazó por unanimidad el amparo y señaló que la propietaria puede continuar las gestiones administrativas o volver a la Justicia. Mientras no se regularice la ocupación, el Puesto Caminero seguirá funcionando en un campo privado.

La dueña del campo donde funciona el Puesto Caminero de Catriló quiere recuperar sus tierras. María José Rodríguez es la titular del predio sobre la Ruta Nacional 5 y hace más de tres años reclama que la Provincia desaloje el destacamento policial, que ocupa una fracción rural de 3 hectáreas, 19 áreas y 24 centiáreas en el kilómetro 522 de la ruta, en el ingreso a La Pampa desde Buenos Aires. Pidió que la Justicia lo ordene por la vía del amparo. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa le dijo que no: rechazó el planteo por unanimidad, con las firmas de María Anahí Brarda y Gustavo Arballo, en la resolución 25323 dictada el 19 de noviembre, y confirmó el fallo de primera instancia que ya había desestimado la acción contra la Jefatura de Policía.

El fallo, sin embargo, no dice lo que el titular sugiere. No declara que el Estado tenga derecho a quedarse ni afirma que la mujer no tenga derecho a reclamar. Dice algo más incómodo: que el amparo no era la puerta correcta. Para los camaristas, la acción de amparo es una herramienta excepcional, reservada a actos u omisiones manifiestamente arbitrarios o ilegítimos y solo cuando no existe un camino procesal más adecuado. En este caso, sostienen, hay una relación jurídica entre la propietaria y la Provincia que está reconocida pero nunca fue instrumentada: sin plazo, sin mecanismo y sin definición. Pedir un desalojo por esa vía, escribieron, equivale a saltar el paso que falta.

Ese paso viene de lejos. El 27 de julio de este año, en otra causa, la Justicia declaró transmitida en posesión al Estado provincial esa misma fracción, en inmediaciones del destacamento. La sentencia reconoció el vínculo entre las partes y dejó en manos de ellas el acuerdo sobre plazos y mecanismos para regularizar la ocupación. No ordenó el desalojo. No fijó un plazo. Y ahí quedó todo: una sentencia que le dio forma a un derecho y que, en la práctica, no movió una sola pared del puesto caminero.

Rodríguez sostiene que espera una respuesta administrativa desde hace más de tres años. Que el 14 de agosto envió una carta documento al domicilio que la propia Provincia constituyó en el expediente. Que la carta volvió un mes después, el 16 de septiembre, con una sola palabra escrita: "desconocido". Sobre esa devolución construyó su argumento central: se le exige acreditar gestiones administrativas cuando el Estado no recibe las notificaciones dirigidas al domicilio que él mismo fijó, lo que a su criterio la deja en indefensión. Y advirtió que mantener el rechazo del amparo convierte en vana la sentencia declarativa que le reconoció el vínculo.

Los jueces respondieron a la demora, pero no a esa objeción puntual. Señalaron que la falta de regularización no constituye por sí sola una conducta estatal manifiestamente arbitraria, sobre todo cuando el pronunciamiento anterior delegó en las partes la elección de los mecanismos. Es un razonamiento prolijo, aunque deja abierta una pregunta que el expediente no responde: qué ocurre cuando el domicilio constituido por el Estado en el propio expediente resulta innotificable.

El terreno en disputa no es un galpón cualquiera. El Puesto Caminero de Catriló depende de la Policía de La Pampa y opera sobre la RN 5, en el principal corredor que une la provincia con Buenos Aires. Allí se hacen controles permanentes de alcoholemia y documentación, se detectaron licencias apócrifas, se recuperaron camiones con pedido de secuestro, se montaron operativos cerrojo a pedido de la Justicia y se controló el paso de convoyes. Desde octubre pasado, además, funciona allí la verificación de automotores, con formulario tipo 12 y sellado de la Dirección General de Rentas. Desalojar ese puesto no implica vaciar una oficina: implica desactivar infraestructura de control en el punto de mayor tránsito de la provincia. Quizás por eso ninguna instancia se apura, y por eso la salida razonable sea un acuerdo, una compra o una expropiación, y no un lanzamiento.

El fallo, de todos modos, no cierra la puerta. Aclara que el rechazo del amparo no extingue el derecho de la propietaria, que puede continuar las gestiones administrativas y volver a la Justicia si acredita una negativa estatal injustificada. Mientras eso no ocurra, el Puesto Caminero seguirá funcionando en un campo privado.

Lo insólito no es que una dueña reclame su campo durante tres años. Lo insólito es que el Estado pueda sostener una dependencia policial en un inmueble ajeno con una sentencia que reconoce el vínculo y nunca lo instrumenta.