Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

Las obras se realizarán desde el viernes 27 de noviembre hasta la madrugada del lunes. La Dellepiane tendrá restricciones durante 24 horas, mientras que en la Lugones habrá tres cortes totales y reducción de carriles.

Las autopistas Lugones y Dellepiane tendrán cortes y restricciones de tránsito durante este fin de semana por trabajos viales. Las intervenciones comenzarán el viernes 27 de noviembre y se extenderán hasta la madrugada del lunes, con posibles demoras en los horarios de mayor circulación.

Las obras estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), en el marco de los proyectos impulsados por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño. Los trabajos afectarán carriles de ingreso y egreso de la Ciudad de Buenos Aires.

Cortes y desvíos en la autopista Lugones

En el sector norte, las tareas estarán relacionadas con la construcción del nuevo paso bajo nivel de la calle La Pampa, en el límite entre Palermo y Belgrano. Durante el fin de semana se ejecutarán los pilotes que sostendrán el futuro anillo peatonal metálico.

El cronograma contempla tres interrupciones totales entre Udaondo y Ombúes, además de restricciones de carriles a la altura de La Pampa. Durante los cierres, los conductores podrán circular por la avenida Del Libertador y volver a incorporarse a la traza Lugones-Illia por los accesos de Ombúes o Dorrego.

También permanecerá cerrada la nueva rama del puente Labruna que conecta directamente con Lugones. Seguirán habilitadas las conexiones hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo. El enlace entre General Paz y Lugones continuará abierto, aunque podría presentar demoras.

Restricciones en la autopista Dellepiane

En el sur de la Ciudad, la Dellepiane tendrá cortes en ambos sentidos durante 24 horas: el operativo comenzará a las 7 del sábado 28 y finalizará a las 7 del domingo 29.

Los trabajos permitirán instalar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Fonrouge y avanzar con la demolición de la estructura antigua ubicada en Mozart. El esquema de circulación se organizará en dos etapas.