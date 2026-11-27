La mujer fue rescatada inconsciente en la playa Chihuahua y murió pese a las maniobras de reanimación. Su familia confirmó que se ahogó y pidió respeto por su intimidad.

Una turista argentina murió ahogada en la playa Chihuahua, en el departamento uruguayo de Maldonado. El episodio ocurrió cerca de las 13.30 del miércoles, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un aviso por dos personas en dificultades en el agua.

La Prefectura Nacional Naval llegó al lugar por tierra y en una embarcación, pero encontró a la pareja fuera del mar. El hombre había logrado salir por sus propios medios y estaba en buenas condiciones físicas. La mujer, en cambio, fue rescatada inconsciente por otros bañistas.

Los intentos de reanimación y la muerte de la turista

La víctima recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar primero por parte de personas que estaban en la playa, luego del personal de Prefectura y, finalmente, de un equipo médico de Cardiomóvil. Los profesionales constataron su muerte a las 14.35, pese a los esfuerzos para reanimarla.

Su acompañante fue trasladado en estado de shock a un sanatorio de la zona. Aunque la identidad de la mujer no fue difundida oficialmente, trascendió que sería oriunda de Viale, Entre Ríos. Según las primeras informaciones, la pareja había llegado a Punta del Este pocas horas antes del hecho.

La investigación por el ahogamiento en la playa Chihuahua

La fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, intervino para establecer cómo ocurrió el ahogamiento. El caso fue caratulado de manera preliminar como muerte por ahogamiento y las autoridades buscan reconstruir las circunstancias en las que la pareja ingresó al agua y los factores que pudieron influir en el desenlace.

La playa Chihuahua está ubicada a unos 10 kilómetros de Punta del Este y cuenta con servicio de guardavidas solo los fines de semana. Al momento del episodio no había rescatistas de ese servicio. El lugar, conocido como playa nudista, tiene aguas abiertas y no dispone de vigilancia permanente durante la semana. Las autoridades uruguayas todavía no habían difundido un comunicado oficial sobre el caso.

El comunicado de la familia y la asistencia consular

La familia confirmó que la turista murió ahogada y pidió respeto por su intimidad durante el duelo. Además, agradeció las muestras de cariño recibidas. Los familiares cuentan con asistencia consular y realizan los trámites para repatriar el cuerpo.

Las autoridades argentinas en Uruguay se pusieron a disposición para colaborar con las gestiones y el traslado de los restos. La pareja de la mujer, que no sufrió lesiones físicas, permanecía en observación en un sanatorio local y recibía contención psicológica.