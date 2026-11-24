Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 12:14 p. m. · 1 min de lectura

La final se disputará el miércoles 2 de diciembre y el estadio Gigante de Arroyito sería el escenario. Boca y Platense ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027.

Tras varios días de incertidumbre y especulaciones sobre una posible modificación del calendario, la final de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre.

El escenario elegido sería el estadio Gigante de Arroyito, perteneciente a Rosario Central. Se espera que la organización oficialice la sede y el horario del encuentro.

El Xeneize llega a esta definición en un gran momento, luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y adjudicarse la Tabla Anual del fútbol argentino.

Por su parte, Platense buscará escribir una nueva página en su historia deportiva y quedarse por primera vez con la Copa Argentina.

Boca consiguió su clasificación a la final tras golear por 3 a 0 a Banfield, mientras que el Calamar eliminó a Atlético Tucumán mediante la definición por penales.

Ambos equipos ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027, por lo que el principal atractivo del encuentro será la conquista de un nuevo título nacional.

En las próximas horas se esperan precisiones sobre el horario del partido, la venta de entradas y la distribución de las parcialidades.