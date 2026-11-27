El exabogado de Laudelina Peña declaró como testigo y sostuvo que la mujer le contó que Loan fue atropellado. También afirmó que Victoria Caillava la amenazó para que no revelara lo ocurrido.

El abogado José Fernández Codazzi declaró como testigo en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal. Durante su exposición, volvió sobre la hipótesis de que el niño habría sido atropellado y aseguró que Victoria Caillava amenazó de muerte a Laudelina Peña para que no contara lo que había visto.

Codazzi había sido defensor de Laudelina, tía de Loan. Días después de la desaparición, cuando la causa pasó del fuero ordinario al federal, la trasladó desde 9 de Julio hasta Goya. Allí, en plena madrugada, ella declaró que el niño había sido atropellado. Para declarar en el juicio, el abogado fue relevado del secreto profesional por su exclienta.

La declaración de Codazzi sobre Antonio Benítez

Ante el Tribunal, el letrado contó que se enteró de la desaparición por los medios y que luego supo que Antonio Benítez, pareja de Laudelina y uno de los primeros detenidos, no tenía defensor. Dijo que viajó a Goya para ofrecerle sus servicios y que Benítez le respondió que la decisión final dependía de Laudelina.

Codazzi relató que habló varias veces con Benítez sobre el caso y sostuvo: “Me relató muchas situaciones, hablamos 5 o 6 veces sobre el tema, y siempre fueron coincidentes. Empecé a investigar, a interiorizarme y su relato era súper creíble, era coherente”. También afirmó que cree “completamente en la inocencia” de Benítez.

En su declaración, el abogado apuntó contra el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava. Según planteó, cuando regresaron al campo alrededor de las 16, después de un supuesto viaje para ver un partido de River, Pérez habría orientado la investigación hacia Benítez y les habría dicho a los policías que era un cuatrero con antecedentes.

La hipótesis del atropellamiento de Loan

Al responder preguntas de los abogados, Codazzi contó que en algunas conversaciones también estaba presente el hijo de Laudelina y Benítez. Según su relato, el joven intervenía en las charlas hasta que, en una ocasión, dijo: “a Loan lo atropellaron”.

El exdefensor sostuvo que Benítez siempre le aseguró que no sabía qué le había ocurrido al niño. También contó que, en una conversación privada con Laudelina, le preguntó qué había pasado y ella le respondió: “fue un accidente”. De acuerdo con Codazzi, esa versión provocó el enojo de Laudelina durante la audiencia, donde comenzó a gritar y recibió un llamado de atención.

Codazzi dijo que Laudelina le describió la secuencia con estas palabras: “se retobó el gurí y al regresar le erró al camino”. El abogado agregó: “Le creí y le creo hasta el día de la fecha”.

La amenaza denunciada y el pedido de ampliar la testimonial

Según la versión que Codazzi atribuyó a Laudelina, ella no habría visto el impacto, pero escuchó un ruido y observó cómo se detenía la camioneta de Pérez y Caillava. El letrado afirmó que ella le contó: “Se bajaron, lo alzaron al nene y, básicamente, me dijo que lo tiraron atrás, en la caja de la camioneta”.

El abogado sostuvo además que “Caillava amenazó de muerte a Laudelina para que no cuente lo que vio”. Según explicó, la mujer sentía temor por la influencia que Caillava tenía en la zona. También insistió en que ella le habría entregado a Laudelina un botín para que lo plantaran y desviaran la búsqueda.

Codazzi afirmó que trasladó a Laudelina para que denunciara a Pérez y Caillava. Después de esa presentación ante el Juzgado de Pozzer Penzo, dijo, dejó de ser su defensor de manera “sorpresiva” y no volvió a comunicarse con ella.

La declaración volvió a poner en discusión la hipótesis del accidente. Al cierre de la jornada, Mónica Chirivín, abogada de Laudelina, pidió que se programe una ampliación de la testimonial para que su defendida pueda responderle a Codazzi en una próxima audiencia, prevista para el 2 de diciembre. La familia de Loan continúa presente en el juicio y reclama que se esclarezca qué ocurrió y dónde está el niño.