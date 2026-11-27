Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El color de la piel depende de factores como la dieta, la raza y la edad del ave, y no determina por sí solo su calidad o valor nutricional. Para elegir y conservar pollo de forma segura, conviene revisar el envase, la fecha de vencimiento y el estado de la carne.

Al comprar pollo, el color de la piel suele llamar la atención: algunas piezas son blanquecinas y otras tienen un tono amarillo más intenso. Sin embargo, esa diferencia no permite concluir por sí sola cuál es más saludable, nutritivo o sabroso.

La tonalidad puede variar por la alimentación, la raza, la edad y el nivel de ejercicio de las aves, además de las condiciones de crianza. Así lo señala el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, conocido como FSIS.

Por qué algunos pollos tienen la piel amarilla

Una de las principales causas del color es la presencia de pigmentos en la dieta. Algunos alimentos de origen vegetal contienen carotenoides, sustancias que pueden dar a la piel un aspecto amarillento. Entre los ejemplos mencionados por el FSIS está la caléndula, una flor rica en pigmentos naturales que puede formar parte de la alimentación de las aves.

En cambio, los pollos más jóvenes o con menos grasa debajo de la piel pueden presentar tonos más claros, incluso azulados. La genética y las condiciones en las que se crían también influyen en la apariencia.

Qué pollo conviene comprar y cómo reconocer señales de deterioro

No hay evidencia de que el pollo amarillo sea automáticamente más nutritivo, saludable o sabroso que el blanco. Del mismo modo, una piel más clara no significa que el producto tenga menor calidad. Para elegir, es preferible comprobar las condiciones de conservación, la fecha de vencimiento, el estado del envase y el aspecto general de la carne.

Un cambio de color no necesariamente indica que el pollo esté en mal estado. No obstante, un olor desagradable, una textura pegajosa o viscosa y un oscurecimiento acompañado de otros signos de deterioro son motivos para no consumirlo.

Si el pollo estuvo congelado durante mucho tiempo, pueden aparecer manchas blancas y secas, conocidas como quemaduras por congelación. Según el FSIS, no necesariamente representan un riesgo para la seguridad alimentaria, aunque pueden afectar el sabor y la textura de las zonas dañadas.

Temperatura segura para cocinar pollo

La cocción adecuada ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. La recomendación del FSIS es cocinar las aves hasta alcanzar una temperatura interna mínima de 73,9 grados Celsius, que debe verificarse con un termómetro para alimentos.