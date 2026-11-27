Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El ciclo lectivo en Salta finalizará el viernes 18 de diciembre de 2026. El calendario también fija el inicio de clases y el receso de invierno, mientras que otras provincias concluirán las actividades unos días después.

El calendario escolar de Salta para 2026 ya estableció cuándo finalizarán las clases: el último día del ciclo lectivo será el viernes 18 de diciembre. La fecha permite a estudiantes, docentes y familias anticipar el cierre del año y organizar las vacaciones de verano.

El ciclo lectivo salteño comenzará el lunes 2 de marzo. En tanto, el receso de invierno está previsto entre el 13 y el 24 de julio.

Calendario escolar 2026 en Salta: fechas clave

De acuerdo con el cronograma oficial, las actividades escolares concluirán durante la tercera semana de diciembre. Una vez terminado el ciclo, los estudiantes podrán comenzar el receso de verano.

Las fechas de inicio, vacaciones de invierno y finalización de clases fueron definidas para las 24 jurisdicciones del país a partir de la información aportada por las autoridades educativas provinciales.

Cuándo terminan las clases en las provincias

La mayoría de las jurisdicciones finalizará las clases el viernes 18 de diciembre, al igual que Salta. Sin embargo, algunos distritos tendrán otros días de cierre: Formosa terminará el jueves 17; Buenos Aires y Mendoza, el martes 22; y La Pampa será la última, con fecha prevista para el miércoles 23 de diciembre.

Las diferencias responden a la autonomía de cada provincia para organizar su calendario educativo, dentro de los compromisos federales sobre la cantidad de días efectivos de clase. El Consejo Federal de Educación estableció un piso de 190 días que las jurisdicciones deben garantizar.

Así, las familias salteñas ya cuentan con una fecha definida para el cierre del año escolar: el viernes 18 de diciembre de 2026.