Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Misiones tiene alerta naranja por tormentas intensas, mientras rige una advertencia amarilla para sectores de Corrientes y Formosa. En paralelo, agencias de la ONU alertaron sobre el impacto del Súper Niño en la seguridad alimentaria mundial.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para Misiones por tormentas previstas durante la mañana y gran parte de la tarde. Se esperan lluvias abundantes, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 70 y 100 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, permanece vigente una alerta amarilla por tormentas para el este de Corrientes y de Formosa.

El Súper Niño y el riesgo de inseguridad alimentaria

En un informe sobre la situación global, agencias alimentarias de la ONU advirtieron que el hambre podría agravarse durante los próximos seis meses en 16 zonas, en su mayoría de África. Los conflictos y la violencia profundizan la crisis en países como Sudán y Yemen.

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señalaron que, además de los conflictos armados, los episodios climáticos extremos pueden provocar inseguridad alimentaria aguda. Entre ellos mencionaron el Súper Niño, un fenómeno de calentamiento oceánico que altera los patrones meteorológicos y puede causar sequías intensas o tormentas fuertes.

El impacto climático en las cosechas

De acuerdo con el estudio, cerca de 49 millones de personas más podrían sufrir inseguridad alimentaria aguda a finales de 2027 como consecuencia del episodio de El Niño. El fenómeno tuvo especial intensidad este año y se extendería hasta la próxima primavera boreal.

Los déficits de precipitaciones relacionados con El Niño y las temperaturas elevadas han provocado pérdidas de cultivos en el Corredor Seco Centroamericano y en África oriental, además de poner en peligro la próxima temporada agrícola en África austral.

Las advertencias vinculan así los fenómenos meteorológicos extremos con riesgos para la producción de alimentos, mientras en el noreste argentino se esperan tormentas con lluvias intensas y ráfagas.