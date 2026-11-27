San Andrés de Giles celebrará sus 220 años con una nueva edición de Esperando el 30, un festival con entrada gratuita que reunirá música en vivo, danza, propuestas gastronómicas y una feria de artesanos.
La actividad principal será el domingo 29 de noviembre en el Parque Municipal. Los festejos continuarán al día siguiente con un acto protocolar y un desfile cívico e institucional en el centro de la ciudad.
Esperando el 30: horario y lugar del festival
El festival comenzará a las 16 en el Parque Municipal de San Andrés de Giles, ubicado en la intersección de avenida Scully e Italia. La propuesta combina espectáculos y actividades para quienes quieran hacer una escapada desde la Ciudad de Buenos Aires.
La programación contempla presentaciones musicales y grupos de danza. También habrá opciones gastronómicas y una feria de artesanos. La información disponible no detalla los nombres de los artistas confirmados.
Gastronomía y festejos por el aniversario
La cantina principal estará a cargo de la Cooperadora del Hospital San Andrés. De esta manera, quienes consuman en ese espacio también podrán colaborar con la institución.
El lunes 30, a las 8:30, se realizará un acto protocolar en la Plaza San Martín. Luego, desde las 9:30, está previsto el desfile cívico e institucional frente al Palacio Municipal.
Cómo llegar a San Andrés de Giles desde Buenos Aires
San Andrés de Giles se encuentra a unos 108 kilómetros por ruta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En auto, el viaje demanda cerca de una hora y 50 minutos.
Quienes participen de las dos jornadas pueden asistir al festival del domingo por la tarde y la noche, y regresar al centro de la ciudad el lunes por la mañana para las actividades oficiales.