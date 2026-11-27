Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

San Andrés de Giles celebrará sus 220 años con un festival gratuito el domingo 29 de noviembre y actividades protocolares el lunes 30. La fiesta incluirá música, danza, gastronomía y una feria de artesanos en el Parque Municipal.

San Andrés de Giles celebrará sus 220 años con una nueva edición de Esperando el 30, un festival con entrada gratuita que reunirá música en vivo, danza, propuestas gastronómicas y una feria de artesanos.

La actividad principal será el domingo 29 de noviembre en el Parque Municipal. Los festejos continuarán al día siguiente con un acto protocolar y un desfile cívico e institucional en el centro de la ciudad.

Esperando el 30: horario y lugar del festival

El festival comenzará a las 16 en el Parque Municipal de San Andrés de Giles, ubicado en la intersección de avenida Scully e Italia. La propuesta combina espectáculos y actividades para quienes quieran hacer una escapada desde la Ciudad de Buenos Aires.

La programación contempla presentaciones musicales y grupos de danza. También habrá opciones gastronómicas y una feria de artesanos. La información disponible no detalla los nombres de los artistas confirmados.

Gastronomía y festejos por el aniversario

La cantina principal estará a cargo de la Cooperadora del Hospital San Andrés. De esta manera, quienes consuman en ese espacio también podrán colaborar con la institución.

El lunes 30, a las 8:30, se realizará un acto protocolar en la Plaza San Martín. Luego, desde las 9:30, está previsto el desfile cívico e institucional frente al Palacio Municipal.

Cómo llegar a San Andrés de Giles desde Buenos Aires

San Andrés de Giles se encuentra a unos 108 kilómetros por ruta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En auto, el viaje demanda cerca de una hora y 50 minutos.

Quienes participen de las dos jornadas pueden asistir al festival del domingo por la tarde y la noche, y regresar al centro de la ciudad el lunes por la mañana para las actividades oficiales.