Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la pena de tres años de prisión condicional para el productor Ricardo La Regina. La causa investigó la muerte de 105 pingüinos de Magallanes y la destrucción de 175 nidos en Punta Tombo.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa del productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina y confirmó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional por la muerte de 105 pingüinos de Magallanes y la destrucción de 175 nidos en Punta Tombo.

La decisión cerró un proceso judicial de cinco años, iniciado tras el descubrimiento de los daños en la reserva. Las distintas instancias que revisaron el caso llegaron a la misma conclusión: La Regina fue declarado culpable.

La condena por los daños en Punta Tombo

La sentencia comprende tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. También incluye el decomiso de la topadora empleada en las intervenciones por las que fue condenado.

La fiscal de Rawson Florencia Gómez, quien encabezó la investigación, calificó el fallo como un hecho histórico por su alcance para la protección de la fauna silvestre. Tras conocerse la resolución, sostuvo: “Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia”.

Cómo se produjeron los daños a los nidos y la fauna

La investigación comenzó hacia fines de noviembre de 2021, cuando guardafaunas de la reserva encontraron los daños durante un relevamiento. La fiscalía encuadró el caso como maltrato animal y reunió elementos sobre las intervenciones realizadas en el campo de La Regina.

De acuerdo con la investigación, desde 2015 el establecimiento integra la Reserva de Patagonia Azul y limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo. Entre el 10 y el 14 de agosto de 2021, el productor ordenó abrir un camino hacia el mar de casi 1.000 metros de largo y hasta seis metros de ancho. Los trabajos removieron hasta 40 centímetros de la capa superficial del suelo en una zona con alta densidad de nidos.

En noviembre de ese año, además, se instaló un perímetro de unos 900 metros de alambre electrificado sobre áreas de nidificación, que impedía el libre desplazamiento de los animales. La fiscalía determinó que las acciones provocaron la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 pingüinos de Magallanes.

Un fallo definitivo y un precedente ambiental

El caso también impulsó la creación de una fiscalía ambiental en Chubut. Gómez destacó que el proceso dejó un precedente sobre la intervención de la Justicia ante delitos que afectan el ambiente y la fauna silvestre.

El tribunal de Rawson condenó a La Regina el 20 de noviembre de 2024 a tres años de prisión condicional y ordenó decomisar la topadora utilizada. El 21 de mayo del año pasado, la Cámara Penal de Trelew ratificó la sentencia y rechazó los planteos de nulidad de la defensa.

La última revisión se realizó ante el Superior Tribunal el 21 de abril de este año. La defensa pidió revocar el fallo, mientras que la fiscalía y las querellas solicitaron que se mantuviera la condena. Tras deliberar, los cinco ministros del cuerpo, Camila Banffi, Mario Vivas, Javier Raidan, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani, confirmaron la sentencia.

La importancia de la colonia de pingüinos de Punta Tombo

Punta Tombo alberga la colonia continental de pingüinos de Magallanes más importante del mundo. En febrero, con la llegada de los ejemplares juveniles, la población puede alcanzar un millón de animales. La zona se encuentra dentro del Área de Patagonia Azul, protegida internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.