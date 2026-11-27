En la comunidad educativa porteña circula la versión de que algunas primarias podrían recibir personas ante eventuales inundaciones asociadas al fenómeno El Niño. El Gobierno de la Ciudad confirmó que edificios públicos, incluidas escuelas, podrían quedar disponibles en caso de extrema necesidad, pero no precisó cuáles ni ratificó oficialmente esa medida.

La posibilidad de que algunas escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires funcionen como centros de evacuación ante eventuales inundaciones generó inquietud en la comunidad educativa. La versión circula desde hace algunas semanas, en el marco de las previsiones por el fenómeno meteorológico El Niño, aunque no existe una comunicación oficial que identifique los establecimientos involucrados.

Desde el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, indicaron que el plan de contingencia está centralizado en el Ministerio de Seguridad. También reconocieron que, dentro de ese esquema, algunos espacios públicos —entre ellos, escuelas— podrían ponerse a disposición ante una emergencia.

Qué informó el Gobierno porteño sobre el uso de escuelas

El Ministerio de Seguridad, conducido por Horacio Giménez, no brindó precisiones sobre el protocolo ni confirmó qué establecimientos podrían ser afectados. Las consultas fueron derivadas a otras áreas del Gobierno de la Ciudad, que tampoco detallaron cuántas escuelas estarían contempladas.

Desde la Jefatura de Gobierno señalaron: “En función del Plan Director de Emergencias de la Ciudad, se relevaron todos los edificios del Estado para determinar en qué circunstancias pueden llegar a estar disponibles para la emergencia, en caso de extrema necesidad”. No se informó si las escuelas ya recibieron una instrucción formal.

La eventual utilización de establecimientos educativos como refugios también abre un debate sobre los protocolos de emergencia. Organismos internacionales especializados desaconsejan que las escuelas se destinen a centros de evacuación, aunque la información disponible no detalla qué medidas alternativas se evalúan en la Ciudad.

La fecha de cierre de clases alimenta las versiones

Entre docentes y directivos circula la hipótesis de que la posible disponibilidad de algunas primarias estaría relacionada con un cierre anticipado de las actividades con estudiantes. En escuelas públicas porteñas mencionaron como fecha de finalización el 3 de diciembre, mientras que el cronograma oficial establece jornadas de cierre de cuatrimestre o bimestre en esos días y prevé instancias de recuperación y evaluación hasta el 18 de diciembre.

Desde el entorno de la ministra de Educación sostuvieron que el calendario se cumplirá según lo previsto y que finalizar las clases regulares el 4 de diciembre, con jornadas posteriores destinadas a recuperación y exámenes, no representa una modificación inusual. También señalaron que el ciclo lectivo 2027 comenzará el 1 de marzo, y no en febrero.

Sin embargo, representantes de tres escuelas públicas consultados afirmaron que recibieron la indicación de que el 3 de diciembre sería el último día con actividad habitual de alumnos. Según explicaron, a partir del día siguiente solo asistirían quienes deban recuperar contenidos o necesiten un acompañamiento específico. Consideraron que ese esquema difiere de años anteriores, cuando las clases con estudiantes se extendían hasta el tramo final del ciclo.

Docentes y directivos hablan de avisos informales

Fuentes vinculadas a escuelas de Palermo, Parque Patricios y los distritos escolares 1, 12 y 20 aseguraron que sus equipos de conducción recibieron de manera oral la información de que algunas primarias podrían ser utilizadas para evacuaciones. De acuerdo con esos testimonios, no hay una disposición escrita que confirme la medida.

Un docente de la zona sur metropolitana, con años de experiencia en el nivel primario, afirmó: “esa información llegó a muchos distritos en la última jornada de mejora institucional. No hay nada por escrito -como tantas cosas que informan-, pero lo que se dijo es que para el 2 de diciembre no querían niños en las escuelas”.

“En los últimos años hemos terminado el último día con chicos en el aula. Esto cambió ahora. En la agenda educativa no aparece el cambio con claridad. Si uno lee el cronograma dice que el final de clases regulares es el 18 y el cierre del cuarto bimestre, el 3. O sea, uno cierra y después tiene un período para subir las notas al boletín y hacer reuniones, por ejemplo. Cuando te dicen 'cierre de notas', vos sabés que hasta ese día estás en evaluación. Cerrás los contenidos y después cargás las notas. Los chicos siguen yendo porque por ahí tenés que recuperar algún contenido. Ahora todo se adelantó, incluso el acto de fin de año”, describió.

El mismo docente agregó: “Lo que más me llamo la atención fue que, de uno u otro modo, el Gobierno porteño, que nos tiene como enemigos históricos, de algún modo nos 'regale' esos días sin niños. ¿Qué hice? Decidí consultar y la respuesta de diferentes autoridades escolares fue que esperaban inundaciones y lluvias muy fuertes para esa fecha. Que Mitigación de Riesgo y Defensa Civil necesitaban las escuelas en caso de emergencia”.

Otras dos personas vinculadas a establecimientos de distintas zonas de la Ciudad describieron la información como un rumor extendido. Una de ellas sostuvo que a la directora de una escuela le solicitaron las llaves cerca de un mes antes y que le comunicaron verbalmente que algunos edificios serían centros de evacuación. También comparó la situación con la pandemia, cuando se pidió disponer de establecimientos por si era necesario alojar personas, aunque finalmente no se utilizaron con ese fin.

Según esos testimonios, cinco escuelas del distrito escolar 1 habrían recibido una notificación y también habría establecimientos alcanzados en el distrito 12. Además, una autoridad escolar de otra zona dijo conocer dos casos adicionales. Hasta el momento, el Gobierno porteño no confirmó oficialmente esos datos ni difundió una lista de escuelas.