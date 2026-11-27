Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El templo del Buen Pastor se construirá en Beit Sahour, en Belén, y será la última de las cinco capillas previstas para renovar el santuario del Campo de los Pastores. La iniciativa recuerda al papa Francisco y busca fortalecer el vínculo entre la Argentina y Tierra Santa.

La piedra fundamental de una capilla argentina en homenaje al papa Francisco fue colocada en Beit Sahour, en Belén. El templo, que llevará el nombre del Buen Pastor, se construirá en el Campo de los Pastores, un sitio emblemático de Tierra Santa.

Según la tradición, en ese lugar los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. La iglesia será donada a la Custodia de Tierra Santa y formará parte de un complejo religioso cuya renovación comenzó en 2015.

Un homenaje a Francisco en el Campo de los Pastores

La ceremonia fue encabezada por monseñor Carlos Malfa, obispo emérito de Chascomús y representante oficial de la Conferencia Episcopal Argentina. Malfa celebró una misa en la gruta del Campo de los Pastores y bendijo la iniciativa en nombre de León XIV.

El proyecto tiene una historia personal ligada a Jorge Bergoglio. El empresario Roberto Domínguez contó que Francisco le había pedido en distintas oportunidades que, si alguna vez construía una capilla, la dedicara al Buen Pastor.

En 2023, Domínguez recibió en Buenos Aires al franciscano Marcelo Ariel Cichinelli, quien le habló de su intención de levantar un templo en Tierra Santa. Al conocer la advocación elegida, el empresario decidió financiar la obra. «Francisco, desde el cielo, nos hizo encontrarnos, y ahora nos bendice y nos acompaña», expresó durante el acto.

Una cápsula del tiempo con objetos argentinos

Entre los asistentes estuvieron los alcaldes de Belén, Beit Sahour y Beit Jala, representantes diplomáticos, integrantes de la comunidad franciscana y otras autoridades.

Como parte del homenaje, Malfa entregó a Cichinelli una bandera que había recibido de Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. La bandera quedará en el santuario.

Además, los organizadores depositaron objetos en una cápsula del tiempo: piedras de Luján y de la Cordillera de los Andes, monedas y medallas argentinas, y una medalla del viaje del pontífice a Tierra Santa.

El diseño de la capilla del Buen Pastor

La artista plástica argentina Daniela Almeida, quien participó en la elaboración del proyecto, estará a cargo de la decoración. La pieza central será un retablo inspirado en la cruz pectoral que usaba Bergoglio, con una imagen del Papa. También intervienen arquitectos de distintos países.

La capilla del Buen Pastor será la última de las cinco previstas en el plan de renovación del santuario. Las obras buscan preservar el patrimonio arqueológico, mejorar la recepción de peregrinos y fortalecer la presencia de las comunidades cristianas de la región.

El vínculo de Francisco con Tierra Santa

El vínculo del pontífice con el lugar también quedó reflejado en un proyecto de mural que firmó en junio de 2023 y que será incorporado al complejo.

El vicario de la Custodia de Tierra Santa, Ulises Zarza, destacó que la nueva capilla permitirá mantener vivo el recuerdo del primer Papa latinoamericano y estrechar los lazos entre la Argentina y Tierra Santa.