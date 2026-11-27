La región pampeana tendrá lluvias de hasta 75 milímetros y focos de tormenta que podrían superar los 150. También se esperan máximas de hasta 45 grados en el norte y heladas localizadas en sectores bonaerenses.

El fenómeno de El Niño volverá a sentirse en Argentina durante las próximas dos semanas, con lluvias, tormentas y marcados cambios de temperatura. Según el último informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, algunos sectores agrícolas podrían acumular más de 150 milímetros, mientras que en el norte del país las máximas llegarían a los 45 grados.

El pronóstico también advierte sobre un descenso térmico y la posibilidad de heladas localizadas en las serranías bonaerenses, además de sectores del oeste del NOA y Cuyo. Las condiciones previstas abarcan dos períodos: del 26 de noviembre al 2 de diciembre y del 3 al 9 de diciembre.

Lluvias y temperaturas previstas hasta el 2 de diciembre

Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre se esperan precipitaciones de entre 10 y 75 milímetros en buena parte de la región, con los mayores acumulados en zonas del centro y el norte. De acuerdo con el informe elaborado por el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra, el paso de un frente dejará lluvias y provocará un descenso de las temperaturas en gran parte del área agrícola.

Las mínimas estarán por debajo de los valores habituales para la época. Se ubicarán entre 10 y 15 grados en varias zonas, mientras que en gran parte de la provincia de Buenos Aires oscilarán entre 5 y 10 grados. En las serranías bonaerenses podrían bajar de los 5 grados, con riesgo de heladas localizadas; también se prevén estos fenómenos en áreas del oeste del NOA y Cuyo.

Las máximas se situarán entre 30 y 35 grados en la mayor parte de la región pampeana, aunque podrían superar los 35 grados en el norte y el oeste. En el sudeste bonaerense se esperan registros de entre 25 y 30 grados. El calor más intenso se concentraría en el norte argentino, donde los termómetros podrían alcanzar los 45 grados. Cerca de la Costa Atlántica, los vientos marítimos favorecerían temperaturas más próximas a las habituales.

Tormentas con acumulados superiores a 150 milímetros

El frente de tormenta dejará lluvias con una distribución desigual: habrá sectores con actividad intensa y otros con precipitaciones escasas. Los acumulados de entre 10 y 75 milímetros abarcarían gran parte de la región pampeana, el este y el centro del NOA, la región del Chaco y la Mesopotamia.

Los mayores registros podrían superar los 100 y 150 milímetros en focos de tormenta del noroeste del NOA, el norte y el centro de la región pampeana y el sudeste de Paraguay. En contraste, se esperan menos de 10 milímetros en el sur pampeano, el oeste del NOA y el oeste de Cuyo.

Qué se espera del 3 al 9 de diciembre

Para la semana siguiente, el pronóstico anticipa una disminución de las lluvias en buena parte del centro del área agrícola y tormentas de mayor intensidad en el norte del país. Los focos se concentrarían en el centro del NOA, el este de la región del Chaco y el norte de la Mesopotamia.

En el noroeste del NOA, el sudeste del Chaco, el sur de Misiones y el norte de Corrientes podrían registrarse acumulados superiores a 100 milímetros. La semana comenzará con el ingreso de una masa de aire frío, que hará descender las temperaturas.

Las mínimas se ubicarán entre 10 y 15 grados en la mayor parte de la región pampeana y superarán los 15 grados en el norte y el oeste. En el sudeste se esperan valores de entre 5 y 10 grados, con riesgo de heladas localizadas. En cuanto a las máximas, pasarán los 30 grados en el norte y el oeste pampeano, con sectores que podrían superar los 35 y 40 grados; en el sudeste estarán entre 25 y 30 grados.