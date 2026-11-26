El fenómeno climático coincide con crecidas, tormentas y cambios en las condiciones meteorológicas en distintos puntos de la región. En Argentina, las Cataratas del Iguazú registran un caudal extraordinario y el río Paraná supera el nivel de evacuación en Santa Fe.

El fenómeno de El Niño se hace sentir en distintos puntos de la región, con lluvias, crecidas y alteraciones en las condiciones meteorológicas. En Argentina, las Cataratas del Iguazú alcanzaron este jueves 26 de noviembre un caudal superior a 9,7 millones de litros de agua por segundo, más de seis veces por encima del promedio habitual.

Ante el volumen, las autoridades cerraron de manera preventiva la pasarela del Parque Nacional del lado brasileño. En el sector argentino, en cambio, la actividad continúa sin modificaciones.

El río Paraná supera el nivel de evacuación en Santa Fe

En el puerto de Santa Fe, el nivel del río llegó este jueves a 5,71 metros, un centímetro por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros. Desde el 28 de octubre, el cauce aumentó 1,48 metros.

Las proyecciones indican que la tendencia podría mantenerse durante las próximas dos semanas. Aunque se espera que los registros sigan por encima de los niveles de alerta, el escenario más desfavorable podría acercarlos a la etapa de evacuación.

Alerta por tormentas y pronóstico para el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves en sectores de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza. Las condiciones podrían desmejorar durante la tarde y la noche, con fenómenos de intensidad variable y posibilidad de episodios localmente fuertes.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada transcurre estable y sin probabilidades de lluvia. La nubosidad aumentará de manera gradual: el cielo estará ligeramente nublado por la mañana, algo nublado durante la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura irá de una mínima de 14 grados a una máxima de 28 grados.

El Niño también impacta en Guatemala y Cuba

En Guatemala, la sequía asociada al fenómeno agravó la crisis alimentaria y lleva a algunas familias campesinas a vender sus pertenencias o sacar a sus hijos de la escuela para que trabajen. La situación se suma a una crisis nutricional estructural: el 47 por ciento de los menores de cinco años padece desnutrición crónica y cerca del 18 por ciento de la población atraviesa inseguridad alimentaria aguda.

En Cuba, los especialistas anticipan una mayor frecuencia de frentes fríos durante el invierno, debido a la influencia de El Niño-Oscilación del Sur. “Llegarán a Cuba más frentes fríos de lo normal durante este período invernal”, pronosticaron expertos del Centro del Clima del Instituto de Meteorología.

La media histórica de ingreso de frentes fríos a la isla es de 19. Sin embargo, con un episodio de El Niño muy fuerte, la cifra podría superar los 25 sistemas entre noviembre de 2026 y abril de 2027. El calentamiento de las aguas del Pacífico también favorece la formación de bajas extratropicales, sistemas de baja presión que se originan fuera de los trópicos y pueden desplazarse a latitudes cercanas a Cuba.

Tormentas y vientos fuertes en Estados Unidos

Una tormenta en la costa este de Estados Unidos obligó a postergar hasta el sábado el desfile número 100 de Macy’s por el Día de Acción de Gracias. La decisión se tomó como medida preventiva ante los fuertes vientos y las dudas sobre la seguridad de los grandes globos en las calles de Manhattan, luego de consultar con las autoridades de la ciudad.

En el oeste del país, los vientos intensos y las mareas altas generaron advertencias de inundación y provocaron el derrumbe de una parte de un muelle urbano.