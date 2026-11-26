Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 8:18 p. m. · 2 min de lectura

El exorcista argentino Manuel Acuña interpretó las experiencias narradas por Francisco como “vejaciones”. Los escritos personales del pontífice describen episodios que, según sus anotaciones, lo acompañaron durante años.

Las revelaciones contenidas en el diario íntimo del papa Francisco siguen causando conmoción y despertando interrogantes sobre las experiencias que atravesó Jorge Bergoglio a lo largo de su vida religiosa, incluso antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica.

En medio de las repercusiones por la publicación de sus escritos personales, el obispo luterano y exorcista argentino Manuel Acuña brindó un testimonio a Telenoche, donde habló sobre el vínculo que mantuvo con Bergoglio durante más de 13 años.

Según relató, ambos se encontraban cada quince días y llegaron a compartir jornadas de oración que se extendían hasta tres horas.

Acuña interpretó las experiencias descriptas por Francisco como manifestaciones que, dentro de la tradición religiosa de los exorcistas, se conocen como “vejaciones”. A su entender, el demonio habría buscado quebrar espiritualmente al pontífice y apartarlo de su misión.

Los inquietantes episodios que relató Francisco

En sus anotaciones personales, Bergoglio aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades. Dos de esos episodios habrían ocurrido cuando todavía se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires: uno mientras viajaba en un automóvil y otro durante una celebración religiosa.

La tercera experiencia tuvo lugar en Roma, tras su viaje a Chile. Según su propio relato, en aquella oportunidad escuchó una voz que le manifestó haber conseguido todo lo que quería.

Sin embargo, uno de los pasajes más estremecedores está fechado el 7 de junio de 2018. Francisco describió que, cuando se disponía a descansar, vio lo que interpretó como las puertas del infierno. Ante aquella situación, recurrió al rezo del rosario.

El recuerdo de esas experiencias habría acompañado al pontífice durante sus últimos años de vida. En una anotación del 18 de agosto de 2024, dejó constancia de que todavía recordaba aquella mirada y pidió la protección de la Virgen.

Los escritos, dados a conocer por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, permiten conocer una dimensión hasta ahora desconocida de la vida privada y espiritual de Francisco.

Aunque se trata de testimonios personales y de interpretaciones religiosas, sin comprobación objetiva de su carácter sobrenatural, las revelaciones continúan generando impacto tanto dentro como fuera de la Iglesia católica.