Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Dos jóvenes de entre 19 y 20 años resultaron gravemente heridos en un choque sobre la Ruta Provincial 1. Ambos fueron trasladados a Santa Rosa: uno tendría muerte cerebral y el otro permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Un joven de entre 19 y 20 años que sufrió un choque en la Ruta Provincial 1, en jurisdicción de Guatraché, tendría muerte cerebral. El otro ocupante del auto permanece internado en terapia intensiva en Santa Rosa, con traumatismos de cráneo y tórax y pronóstico reservado.

Los dos jóvenes, oriundos de Guatraché, fueron derivados de urgencia desde el hospital de General Acha al Hospital Dr. René Favaloro debido a la gravedad de sus cuadros. Sus identidades no fueron informadas.

Evalúan muerte cerebral y una posible donación de órganos

En el caso del joven que presentaría muerte cerebral, el equipo médico aplica el protocolo vigente para confirmar el diagnóstico. El procedimiento requiere la realización de dos electroencefalogramas planos, separados por un intervalo determinado, antes de certificar oficialmente el deceso.

En paralelo, se analiza la posibilidad de avanzar con la donación de órganos. El otro joven continúa en cuidados intensivos tras sufrir lesiones severas en la cabeza y el tórax, aunque estaría fuera de peligro.

Cómo fue el choque en la Ruta Provincial 1

El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana del lunes, a la altura del kilómetro 331. Según la reconstrucción preliminar, los dos vehículos circulaban hacia el norte, en dirección a Guatraché, cuando el Volkswagen Gol en el que viajaban los jóvenes chocó desde atrás contra una camioneta Ford F-100.

Los jóvenes habían partido desde Jacinto Arauz. Por la violencia del impacto, ambos salieron despedidos del habitáculo y sufrieron heridas de extrema gravedad. Los cuatro ocupantes de la camioneta, dos adultos y dos menores integrantes de una familia de Bernasconi, resultaron ilesos.

Después de recibir asistencia en el lugar, los heridos fueron estabilizados y trasladados a Santa Rosa. En la zona trabajaron efectivos policiales y peritos de la Agencia de Investigación Científica, que realizaron las mediciones correspondientes en el marco de la causa judicial.