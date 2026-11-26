La mujer recibió una advertencia telefónica horas antes de ser embestida y apuñalada 16 veces frente a una comisaría de Pilar. Había pedido asistencia policial, pero el patrullero no llegó; el agresor está detenido y ella permanece estable en terapia intensiva.

Un llamado telefónico le advirtió a una mujer de Pilar, Córdoba, que su expareja la estaba buscando y que tenía un arma. Horas después, el hombre la embistió con un auto y la apuñaló 16 veces frente a una comisaría, en un ataque ocurrido en un contexto de violencia de género.

La conversación quedó registrada en un audio. “Dale, llegá porque va por allá y está armado”, le dijo el sobrino de la víctima. Ella preguntó: “¿Cómo que está armado?”. El joven insistió: “Sí, está armado, se hizo el malo ahí”. Una amiga también intervino y le pidió que guardara la moto dentro de su casa para que no quedara expuesta.

La advertencia y el pedido de asistencia policial

El episodio ocurrió el domingo y generó cuestionamientos por la respuesta policial previa a la agresión. Brenda, amiga y compañera de trabajo de la víctima, contó que al mediodía habían pedido ayuda por teléfono, pero el patrullero que debía acudir nunca llegó.

Según el relato de Brenda, el agresor había comprado un arma el viernes anterior y se la había mostrado al sobrino de la mujer. La víctima atravesaba situaciones de violencia desde hacía tiempo. “Ya no daba para más, ella tenía mucho miedo por eso no podía irse, encima con tres niños”, afirmó su amiga.

El ataque frente a la comisaría de Pilar

Después de recibir la advertencia, la mujer solicitó asistencia policial. Como el móvil no se presentó, decidió ir personalmente a la comisaría para denunciar. Al salir de la dependencia se encontró con su expareja, quien la embistió con el auto y luego la atacó con un cuchillo, causándole 16 heridas.

Brenda también cuestionó las condiciones de seguridad en la dependencia al momento del ataque. Según señaló, en el lugar había solamente una sumariante y no se encontraban presentes otros efectivos policiales.

La víctima permanece internada y el agresor está detenido

La amiga contó que la mujer había registrado en audios y videos distintos episodios de violencia ocurridos durante los últimos meses. Ese material está en poder de sus familiares y podría contribuir a reconstruir el contexto de la agresión.

Brenda destacó el acompañamiento de las hermanas del atacante y aclaró que no responsabiliza a la familia de su expareja por lo ocurrido. El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia. La víctima permanece internada en terapia intensiva y su estado de salud es estable. Además, debe someterse a una operación por una lesión en el tendón de uno de sus dedos.