Tras su lanzamiento, GTA VI recibió cuestionamientos de streamers e influencers que lo calificaron como "woke". Las críticas apuntan a Lucía, la primera protagonista femenina de la saga principal, y a los cambios en las interacciones sexuales y afectivas.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), el 19 de noviembre, desató críticas de streamers, gamers e influencers vinculados a la denominada manosfera y, en algunos casos, a la derecha estadounidense. Algunos calificaron al videojuego como una versión "woke" y acusaron a Rockstar de haber cedido ante la presión de los feminismos y la corrección política. La controversia se instaló en redes sociales y plataformas de streaming, pese a que las ventas minoristas alcanzaron el récord de 3.790 millones de dólares en un solo día.

Los cuestionamientos se concentran en dos cambios. Uno es la incorporación de Lucía Caminos, pareja estable de Jason Duval y primera protagonista femenina de la saga principal. El otro, la imposibilidad de contratar trabajadoras sexuales o tener encuentros sexuales fortuitos, opciones presentes en entregas anteriores, donde incluso podían servir para recuperar salud.

Lucía y los cambios en las interacciones de GTA VI

En el juego siguen permitidos el coqueteo, la seducción y las visitas a clubes de striptease, pero esas escenas no avanzan hasta el acto sexual. Para algunos usuarios, esa decisión representa una pérdida de libertad masculina. Sin embargo, la trama conserva el universo de delitos, crímenes y violencia que caracteriza a la franquicia desde hace tres décadas, además de permitir explorar la ciudad, practicar deportes, descansar o recorrer el territorio sin un objetivo específico.

La historia incorpora la relación afectiva entre sus protagonistas como parte central de la experiencia. Incluye rutinas domésticas, actividades cotidianas y momentos de intimidad: compartir tiempo, comprar flores, hacer compras, intercambiar regalos, darse masajes o resolver problemas de la casa. Rockstar definió el eje del juego como el devenir de Jason y Lucía, una "pareja en problemas, amantes a la fuga".

Las reacciones de los influencers contra el GTA "woke"

Las nuevas interacciones llevaron a algunos referentes, en su mayoría varones, a describir el juego como un "simulador de cornudos" o una experiencia para hombres sometidos a sus parejas. También hubo ataques contra mujeres que trabajan en Rockstar, a quienes responsabilizaron por supuestamente arruinar los videojuegos. Las reacciones muestran cómo las disputas antifeministas también se expresan en la cultura, el entretenimiento y las representaciones sociales.

Myron Gaines, conductor del podcast Fresh & Fit, cuestionó la presencia de mujeres en la industria y en el mundo gamer. En una transmisión en vivo del 21 de noviembre, afirmó: "Tiene que haber espacios en los que no dejemos entrar a las mujeres y los videojuegos son uno de ellos". También sostuvo que podían participar como invitadas, pero que debían callarse y no intentar imponer su voluntad.

Walter Weekes, otro integrante de Fresh & Fit, reaccionó en vivo a una escena de Lucía con la frase: "Ella manda, esto es asqueroso". Las críticas apuntaron así a la autonomía, la fuerza y la capacidad de decisión del personaje femenino.

Críticas a la pareja de Jason y Lucía

El streamer Zack Hoyt, conocido como Asmongold, llamó a GTA VI un "simulador de cornudos". Se quejó de tener que mirar un programa de televisión con Lucía, hacerle masajes en los pies o escuchar las historias de sus amigas. Mientras jugaba, ironizó: "¿También tengo que ir al supermercado a comprarle tampones?"

En otra transmisión, dijo que la historia parecía estar "escrita por una mujer" y describió a Jason como un novio "bobo" por mostrar interés o afecto. En agosto, cuando supo que Rockstar trabajaba para evitar valores misóginos, había afirmado: "Si estás tratando de hacer un juego sobre crimen y estás tratando de evitar la misoginia, probablemente vas a hacer alguna mierda."

Braden Peters, conocido como Clavicular, influencer de la manosfera y referente de la cultura looksmaxxing, que promueve prácticas centradas en optimizar la apariencia física y el atractivo masculino, también cuestionó el juego. En X escribió: "GTA 6 es una auténtica humillación, la mitad de las misiones consisten en hacer el payaso y babear por las chicas". En esa lectura, los gestos de cuidado, romanticismo o afecto aparecen como una humillación o una pérdida de poder para los varones.

Ben Shapiro y el debate sobre la masculinidad

Ben Shapiro, conductor de The Daily Wire y analista político conservador, llevó la discusión más allá del videojuego y la presentó como parte de una supuesta crisis de la masculinidad tradicional. En su programa responsabilizó a los feminismos de debilitar instituciones como el matrimonio, la paternidad, la policía y el Ejército, y de contribuir a la formación de una generación de varones "incivilizados".