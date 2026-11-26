Tras 13 años en la feria de San Telmo, se mudó a una ecoaldea de las sierras cordobesas y levantó su vivienda con técnicas de bioconstrucción. Hoy combina la producción artesanal con el trabajo como remisera y el alquiler temporario de su casa.

Después de pasar 13 años con un puesto fijo en la feria porteña de San Telmo, Maga cambió de rumbo y se instaló en las sierras de Córdoba. En la ecoaldea Umepay, ubicada a 12 kilómetros de Villa Yacanto, en el Valle de Calamuchita y a orillas del Río Grande, construyó su casa con técnicas de bioconstrucción y transformó su rutina.

Nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, vivió allí hasta los 11 años. Luego se trasladó a Buenos Aires, estudió Bellas Artes y se dedicó a la producción artesanal. Su primer acercamiento a Córdoba ocurrió durante un retiro de mujeres en Umepay; seis meses después volvió como voluntaria y decidió quedarse.

De un tráiler a una casa de barro en Umepay

Sus primeros tiempos en la ecoaldea fueron austeros: vivió en un tráiler y se bañaba con una manguera. La primera construcción que hizo fue una cocina de madera de tres por tres metros. Más adelante, cuando vendió el tráiler para comprar un auto, convirtió ese espacio en dormitorio y mantuvo el baño en el exterior.

Con los años amplió la vivienda mediante la técnica de quincha, que combina madera, barro y paja. En vez de demoler la cocina original, la integró al nuevo proyecto. También incorporó un baño interior, grandes ventanales con vista a las sierras y aberturas recuperadas de demoliciones, además de plantar árboles para recuperar la vegetación del terreno.

Al recordar los cambios cotidianos, Maga valoró especialmente las mejoras en la casa: “Esas cositas me fueron haciendo valorar mucho cada momento. Haber tenido baño seco y ahora apretar el botón, haberme bañado con la manguera y ahora tener la ducha con agua caliente”.

El incendio de 2024 y su trabajo como remisera

En septiembre de 2024, mientras la ampliación todavía estaba en marcha, un incendio forestal avanzó por las sierras de Calamuchita y se acercó a la propiedad. Cuando ordenaron evacuar, Maga salió con lo puesto y solo llevó una pequeña estatua de Buda.

Mientras las llamas avanzaban, escuchó por radio el aviso de la comunidad: “Vamos todos a casa de Maga, que la podemos salvar”. Vecinos organizados como brigadistas autoconvocados, capacitados por los Bomberos Voluntarios de Yacanto, y dos aviones hidrantes lograron frenar el fuego antes de que llegara a la vivienda. Sobre lo ocurrido, reflexionó: “Me di cuenta de que yo no era mi casa, que mientras pudiera seguir viviendo iba a poder construirme otro lugar”.

En el plano laboral, la estacionalidad del turismo no siempre le permitía sostenerse únicamente con la venta de artesanías. Por eso, empezó a trabajar como remisera, una actividad que hoy combina con su producción artesanal y el alquiler temporario de su casa.