La medida alcanza a turistas extranjeros en determinados consumos hasta el 30 de abril de 2027. También habrá más frecuencias aéreas entre Argentina, Uruguay y Brasil, mientras los alquileres en Punta del Este ya tienen precios de referencia.

Uruguay puso en marcha una serie de beneficios fiscales y medidas para ampliar la conectividad aérea durante la temporada de verano 2026-2027, con especial atención a los viajeros argentinos, su principal mercado turístico. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el país recibió 1.301.913 turistas: 900.385 llegaron desde la Argentina, cerca del 69 por ciento del total. Punta del Este fue el destino más elegido.

El Decreto 271/026 estableció la reducción a cero de la alícuota básica del IVA, que es del 22 por ciento, para determinados consumos de personas físicas no residentes. El beneficio rige entre el 15 de noviembre y el 30 de abril de 2027.

Qué consumos tienen IVA cero en Uruguay

La exoneración estacional comprende cuatro rubros: consumos en restaurantes, bares, cafeterías y locales similares; servicios gastronómicos en hoteles y otros alojamientos, siempre que no formen parte de la tarifa de hospedaje; catering y prestaciones vinculadas con fiestas y eventos; y alquiler de vehículos sin chofer.

Para acceder, el pago debe realizarse en su totalidad con una tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior, o mediante una transferencia electrónica desde el exterior procesada por una entidad de cobranza radicada en Uruguay. En las operaciones con tarjeta, el comercio emite el comprobante sin descontar el impuesto y la reducción aparece en el resumen o la liquidación.

Como el IVA del 22 por ciento ya está incluido en el precio de lista, su eliminación representa un descuento efectivo del 18,03 por ciento sobre el total. A su vez, los hoteles y alojamientos habilitados mantienen durante todo el año la exoneración completa para extranjeros no residentes que acrediten esa condición.

Otros descuentos y más vuelos a Punta del Este

Hasta el 30 de abril de 2027 también continúa una rebaja de nueve puntos porcentuales del IVA en pagos electrónicos para algunos servicios turísticos, entre ellos gastronomía, alquiler de autos y comisiones de intermediación en alquileres temporarios. Este descuento alcanza tanto a residentes como a no residentes.

El Ministerio de Turismo uruguayo estimó en 14 millones de dólares el costo fiscal de las medidas. En paralelo, la cartera y Aeropuertos Uruguay, integrante de Corporación América Airports, conformaron un fondo de hasta 2,5 millones de dólares anuales para incentivar nuevas rutas y frecuencias. La compañía gestiona ocho terminales internacionales, entre ellas Carrasco y Punta del Este.

Para el verano 2027, Aerolíneas Argentinas programó 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este y otras 14 a Montevideo, un aumento del 16 por ciento en su operación regional. GOL retomará el 17 de diciembre la ruta triangular Aeroparque-Punta del Este-Guarulhos, con tres vuelos semanales los martes, jueves y domingos hasta Carnaval. Desde el 21 de diciembre, además, sumará dos frecuencias semanales entre Porto Alegre y Punta del Este, los lunes y viernes.

Cuánto cuesta alquilar en Punta del Este

Los alquileres de viviendas particulares no están incluidos en la exoneración total del IVA. La rebaja parcial se aplica únicamente a la intermediación inmobiliaria. Un relevamiento de 3.700 avisos ubicó los precios promedio para la primera quincena de enero de 2027 en el centro de Punta del Este en 3.700 dólares para un departamento de un dormitorio, 7.800 dólares para uno de dos y 13.500 dólares para una unidad de tres dormitorios.

En La Barra, el alquiler de una vivienda de dos dormitorios promedia los 13.300 dólares. Para la segunda quincena de febrero, un departamento de dos dormitorios en el centro de Punta del Este registra un valor promedio de 4.400 dólares. Los precios pueden variar según la ubicación y las características de cada inmueble.