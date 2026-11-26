Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El fuego se inició en una formación del ramal Suárez entre Colegiales y Carranza, después de que el tren arrollara una chapa caída sobre las vías. No hubo heridos y los motivos del desprendimiento son investigados.

Un incendio en un tren de la línea Mitre obligó a evacuar a 219 pasajeros este jueves por la mañana, entre las estaciones Colegiales y Carranza. El episodio ocurrió en medio de chispazos y humo sobre las vías y, por precaución, se interrumpieron todos los servicios de la línea.

El fuego comenzó poco después de las 6.30 en una formación del ramal Suárez, a la altura del puente de Ciudad de La Paz. Según fuentes de Trenes Argentinos, el tren arrolló una chapa que se había desprendido y caído sobre las vías por motivos que todavía se investigan.

Evacuación y operativo de emergencia en la línea Mitre

Al pasar sobre la chapa, se inició un pequeño foco de incendio en la parte inferior de la formación. Aunque no fue de gravedad, el humo ingresó en uno de los vagones y los pasajeros comenzaron a abrir las ventanillas, romper los vidrios o forzar las puertas para salir.

Las personas permanecieron más de 40 minutos dentro del tren hasta que pudieron ser evacuadas por el personal de rescate. La demora se debió a que primero fue necesario interrumpir la alimentación eléctrica del tercer riel que abastece a las formaciones. Tres pasajeros fueron evacuados en tabla.

El SAME asistió a 16 pasajeros adultos en el lugar. Tres de ellos sufrieron ataques de pánico por la situación, pero ninguno necesitó ser trasladado. El organismo desplegó 50 móviles y 114 agentes para responder ante posibles emergencias.

Bomberos e investigación por la chapa caída

En el operativo participaron personal de Trenes Argentinos, el SAME y bomberos. También trabajaron dos dotaciones, una de Belgrano y otra de Chacarita, además de dos unidades del Grupo Especial de Rescate. Las causas del incendio y del desprendimiento de la chapa quedaron bajo investigación.

Yamil Guzzo, representante de La Fraternidad en la línea Mitre, vinculó el episodio con el estado del sistema y reclamó por la falta de mantenimiento. “Nosotros venimos denunciando la falta de mantenimiento. Al momento no tuvimos solución. No hubo víctimas físicas hoy, pero cuando pasa esto el trabajador llega tarde, le descuentan. Venimos reclamando hace mucho”, sostuvo.

El sindicalista explicó que los chapones están sujetos a un paredón y transportan cables de señalamiento y tensión. “El desprendimiento hizo que toque en el tercer riel y una puesta a tierra”, señaló.