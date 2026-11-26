Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:17 a. m. · 1 min de lectura

El relevamiento de GENTIC indicó que el 83% de las encuestadas sufrió violencia digital o conoce a alguien que la atravesó. En Argentina, estas agresiones están contempladas en la Ley 26.485 desde 2023.

La violencia de género digital se convirtió en una problemática que afecta a numerosas mujeres y que, en la mayoría de los casos, permanece silenciada. Según una encuesta realizada por la asociación GENTIC, el 91% de las mujeres consultadas que sufrieron este tipo de agresiones no realizó la denuncia correspondiente.

El relevamiento también reveló que el 83% de las encuestadas manifestó haber sido víctima de violencia digital o conocer a alguna persona que atravesó una situación similar.

El hostigamiento a través de las redes sociales, las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la suplantación de identidad, el acoso y el control mediante dispositivos tecnológicos son algunas de las formas en las que se manifiesta esta problemática.

Aunque estas agresiones ocurran en entornos virtuales, sus consecuencias son reales. Pueden provocar miedo, ansiedad, aislamiento social, daños emocionales y perjuicios en la vida personal, familiar y laboral de las víctimas.

En Argentina, desde 2023, la violencia digital está contemplada dentro de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, a partir de la incorporación de la denominada Ley Olimpia.

Sin embargo, el elevado porcentaje de mujeres que no denuncian pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, acompañamiento, asesoramiento y acceso a la Justicia.

El miedo a las represalias, la vergüenza, el desconocimiento de los derechos y la naturalización de determinadas conductas pueden convertirse en obstáculos al momento de denunciar.

La violencia digital no es menos grave por ocurrir detrás de una pantalla. Visibilizarla, reconocerla y garantizar herramientas de protección resulta fundamental para evitar que miles de mujeres continúen sufriendo estas agresiones en silencio.