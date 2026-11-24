Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

Chana Oihana Boekle Yarza, alemana de 34 años, es curadora de arte, profesora de alemán y militante feminista. Declaró durante más de cuatro horas y negó haber participado en la fuga del italiano Leonardo Bertulazzi.

Chana Oihana Boekle Yarza, la sobrina de Leonardo Bertulazzi, fue detenida en Tigre en el marco de la investigación por la fuga del italiano, quien cumplía arresto domiciliario en un departamento de Monserrat mientras esperaba su extradición. La mujer, de 34 años y nacionalidad alemana, trabaja como curadora de arte, es profesora de alemán y milita en el feminismo.

La búsqueda de Bertulazzi, de 74 años, lleva 14 días. El hombre escapó desde el quinto piso de su vivienda y, en las últimas horas, los investigadores centraron las medidas en personas de su entorno cercano. Entre los detenidos están su esposa, Bettina Erika Koepcke, de 76 años, y su sobrina.

La declaración de Chana y el pedido de excarcelación

Durante una ronda de indagatorias en la que participaron la fiscal federal Alejandra Mángano y la jueza federal María Servini, Boekle Yarza declaró durante más de cuatro horas. Su abogado, Rodolfo Yanzón, pidió la excarcelación de ambas mujeres. El planteo por Koepcke fue rechazado y la defensa apeló la decisión.

Según explicó el abogado, la sobrina negó haber participado en la fuga y dijo que desconocía los planes de Bertulazzi. También contó que vio al prófugo dos semanas antes del escape y que fue a su casa cuando se enteró de lo ocurrido, porque estaba preocupada por su tía.

“Respondió todas las preguntas de la fiscalía y de la secretaria del juzgado. Contó su relación afectiva con la pareja de los Bertulazzi. Negó todo conocimiento y participación en el escape”, detalló Yanzón.

La mujer reconoció que le entregó un celular a Koepcke para que pudieran mantenerse comunicadas, luego de que a su tía le secuestraran el teléfono. El abogado sostuvo que “no encontraron nada en sus computadoras o teléfonos”.

Otros detenidos y la hipótesis de apoyo logístico

La investigación también derivó en la detención de la paraguaya Mónica Mellid Cañiza, de 38 años; la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez; y el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez. Mellid Cañiza fue localizada en Palermo y trabaja en una empresa de vigilancia privada. Está acusada de haberle ofrecido a Bertulazzi un lugar para dormir, en una vivienda de la calle Ugarte, donde también fue ubicado el argentino Lucas Delle Done.

González Rodríguez y Villalta ya habían sido detenidos el 12 de noviembre en el paso fronterizo de Gualeguaychú hacia Uruguay, pero luego recuperaron la libertad. Ambos tenían relación con el italiano y, en particular, el hombre lo había visitado varias veces mientras estuvo preso. Volvieron a quedar detenidos tras un allanamiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Otros dos sospechosos, un hombre y una mujer, fueron apresados en Merlo y Tigre luego de seis procedimientos realizados por la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina y personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Los últimos cinco detenidos están acusados de haber brindado apoyo logístico para la fuga, concretada el 10 de noviembre, durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Las pruebas analizadas por los investigadores

La pesquisa, a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, avanzó a partir del análisis de teléfonos celulares. Un investigador señaló que de esos dispositivos surgieron indicios vinculados con el suministro de elementos para concretar la fuga.

Sobre Koepcke, los investigadores sostienen que habría intervenido en la logística previa. Entre las pruebas mencionadas figuran fotos encontradas en los celulares secuestrados: algunas mostraban el balcón de su casa, ubicado en el contrafrente del edificio y orientado hacia la calle Bolívar, por donde escapó Bertulazzi. También hallaron imágenes de un baldío donde funcionaba un estacionamiento.

Yanzón afirmó que la esposa del prófugo declaró que se enteró de la huida a las ocho de la mañana del martes 10, dos horas después de que Bertulazzi descendiera del balcón con un arnés, trepara a un techo y escapara por un terreno baldío de la calle Bolívar al 600.

La investigación determinó hasta ahora que, después de escapar, Bertulazzi habría viajado en taxi y colectivo hasta Martínez, donde fue visto cuando compraba un gorro piluso. También se cree que antes había adquirido una camisa celeste y un pantalón para intentar despistar a los investigadores.

El repudio de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

La organización política Encuentro Memoria, Verdad y Justicia cuestionó las detenciones de personas migrantes y activistas en el marco de la investigación. En un comunicado, repudió la detención de Koepcke, realizada el 18 de noviembre, y mencionó los arrestos de otras cinco personas, entre ellas Mellid Cañiza, González Rodríguez, Villalta de Rodríguez y Lucas Delledonne.

“Las personas detenidas permanecen incomunicadas, sin información clara sobre los motivos de su detención ni garantías suficientes para el ejercicio de su defensa”.

La organización también denunció “la utilización de las detenciones como mecanismo de intimidación y presión política” y sostuvo que “la solidaridad no puede ser criminalizada, y la condición migratoria de ninguna persona puede convertirse en motivo de persecución o vulneración de sus derechos”.

Por último, reclamó “la inmediata libertad de todas las personas detenidas, el respeto irrestricto de sus garantías constitucionales y el cese de la persecución política”.