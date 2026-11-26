Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

La compañía pampeana presenta una adaptación de danza contemporánea inspirada en la coreografía de Mats Ek. Habrá dos funciones en Santa Rosa: este viernes, a las 21.30, y el lunes 23, a las 20.

La Compañía BAP despedirá su temporada artística 2026 con dos funciones de Carmen en el Teatro ATTP de Santa Rosa. La obra, una adaptación de danza contemporánea dirigida por Luciana Gómez Arzani, se presentará este viernes a las 21.30 y el lunes 23, feriado nacional, a las 20.

Un elenco de doce bailarines y bailarinas pampeanas llevará a escena la historia de pasión, deseo, celos y libertad basada en la novela de Prosper Mérimée y popularizada por la ópera de Georges Bizet.

Una versión contemporánea de Carmen en Santa Rosa

La propuesta retoma la coreografía del creador sueco Mats Ek, estrenada en 1992 por el Cullberg Ballet, y ofrece una mirada actual sobre los conflictos que atraviesan a los personajes.

La trama sigue a Carmen, una cigarrera gitana que seduce a Don José, un soldado que termina involucrado en el contrabando y atrapado en una relación atravesada por la pasión y los celos, con un desenlace trágico.

La historia de Carmen en la ópera y la danza

Desde su aparición literaria, la historia de Carmen recorrió distintas épocas y lenguajes artísticos. La ópera de Georges Bizet, con libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, se estrenó el 3 de marzo de 1875 en la Opéra-Comique de París.

Su llegada al ballet incluyó una versión coreográfica de Roland Petit, presentada en Londres en 1949. Más adelante, artistas como Alberto Alonso, Antonio Gades y Mats Ek desarrollaron sus propias interpretaciones.

En Argentina, la obra también integra el repertorio de grandes compañías. En 2025, el Ballet Estable del Teatro Colón presentó una versión con coreografía de Marcia Haydée y dirección de Julio Bocca. En esta ocasión, BAP apuesta al lenguaje del movimiento para expresar las tensiones emocionales mediante el trabajo corporal y la interpretación escénica.

La Compañía BAP y el elenco de la producción

Creada en 2021, la Compañía BAP es un colectivo artístico autogestivo formado por bailarines y bailarinas de Santa Rosa y otras localidades pampeanas. Su trabajo se enfoca en el entrenamiento, la experimentación, la creación y la producción de espectáculos vinculados con las artes del movimiento, además de promover la profesionalización de la danza y los espacios de producción artística en la provincia.

Desde su conformación, el grupo desarrolló propuestas como Mover en Plural, el ciclo Arte y Democracia, Dirección Obligatoria, TITA, se dice de ella y Juanito conoce a Laguna. Su equipo directivo está integrado por Cecilia Felgueras, Magalí Gigena, Luciana Gómez Arzani y Florencia Silva.

El elenco de Carmen está compuesto por Gustavo Cáseres, Christian Chinca, Lucas Dyckmans, Cecilia Felgueras, Roberto Folgestein, Magalí Gigena, Priscila Herbalejo, Xavi Meringer, Florencia Silva, Juan Manuel Urquiza Romero, Milagros Vendramini y Evangelina Weiss. La dirección general está a cargo de Luciana Gómez Arzani y la propuesta musical incluye el trabajo de Vladimir Spivakov.

Entradas para las funciones en el Teatro ATTP

Las entradas anticipadas pueden reservarse por WhatsApp al 2954-328087, con pago en efectivo o por transferencia, y también a través del perfil de Instagram @cia.bap.

Con esta producción, la compañía cerrará su actividad escénica de 2026 con una obra que sigue inspirando nuevas interpretaciones a más de un siglo y medio de su estreno operístico.