El fenómeno podría intensificarse entre diciembre y enero y mantener su influencia durante el verano. La Costa Atlántica y el Litoral enfrentan una mayor señal de lluvias, mientras que sectores de la Patagonia, Cuyo y el oeste del NOA aparecen como alternativas, aunque sin riesgo cero.

El Súper Niño empieza a influir en las decisiones de quienes preparan sus vacaciones para el verano 2027. Las reservas con mucha anticipación pierden terreno frente a una conducta más cautelosa: esperar el pronóstico, comparar opciones y elegir un destino con posibilidades de modificar los planes.

Las perspectivas climáticas ubican a la Costa Atlántica y el Litoral entre las regiones con mayor atención por lluvias y crecidas. En cambio, sectores de la Patagonia, Cuyo y el oeste del NOA muestran señales menos desfavorables, aunque eso no implica que estén libres de eventos meteorológicos.

Cuándo podría intensificarse el Súper Niño

El meteorólogo y jefe de redacción en Meteored Argentina, Christian Garavaglia, advirtió que el pico del fenómeno no necesariamente coincide con el momento de mayor impacto en cada región. “Los indicadores oceánicos muestran que el fenómeno todavía se está fortaleciendo y podría alcanzar su máxima intensidad entre diciembre y enero”, explicó. También señaló: “La NOAA estima que continuará con características fuertes o muy fuertes, al menos, durante el trimestre enero-marzo de 2027”.

La influencia podría abarcar todo el verano y extenderse hasta el otoño. Esto no significa que lloverá durante todas las vacaciones ni que haya que cancelar una reserva, sino que aumenta la posibilidad de atravesar lluvias intensas, tormentas o períodos de inestabilidad capaces de alterar las actividades previstas.

Garavaglia también alertó sobre los efectos hidrológicos, que pueden persistir más que las condiciones atmosféricas que los originan. “Si tenemos lluvias abundantes y persistentes sobre las cuencas del Paraná y del Uruguay, los niveles de los ríos pueden continuar elevados incluso cuando las condiciones atmosféricas comiencen a mejorar”, indicó. Por eso, recomendó planificar con flexibilidad en destinos cercanos a ríos y arroyos o con actividades al aire libre.

Costa Atlántica: qué esperar en las vacaciones de verano

La presencia de un Súper Niño no convierte automáticamente a los destinos de playa bonaerenses en una opción inviable. “No es un verano para descartar completamente la Costa Atlántica. Sería un error interpretar que la presencia de un Súper Niño significa automáticamente un verano perdido para los destinos de playa”, afirmó el especialista.

La señal para la provincia de Buenos Aires apunta a precipitaciones algo superiores a lo normal, pero el exceso sería menos marcado hacia el este bonaerense y la costa marítima que en el Litoral. Podrían registrarse más jornadas inestables, aunque no necesariamente lluvias continuas: los acumulados mensuales pueden concentrarse en dos o tres episodios importantes, intercalados con varios días de buen tiempo.

Para quienes planean viajar a Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Necochea o el Partido de La Costa, la recomendación es sostener los planes y consultar los pronósticos de corto plazo antes de salir. “No reservaría o descartaría un destino únicamente por la perspectiva estacional de El Niño”, sostuvo Garavaglia.

Patagonia, Cuyo y NOA: alternativas con otras precauciones

El último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para noviembre, diciembre y enero señala mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales en el Litoral, Córdoba, Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y Buenos Aires. En sectores del oeste del NOA y el sur de la Patagonia, en cambio, se esperan precipitaciones normales o inferiores a lo habitual.

Ese escenario permite considerar destinos cordilleranos de San Juan y sectores de la Patagonia austral como alternativas con una menor señal de exceso de lluvias. Sin embargo, el meteorólogo remarcó que “Menos lluvias de lo normal no significa necesariamente menor riesgo meteorológico”. En Cuyo, los viajeros deben tener en cuenta el viento Zonda; en la Patagonia, los cambios rápidos del tiempo y el viento pueden complicar excursiones y navegación.

Reservas flexibles y decisiones cerca de la fecha

La incertidumbre climática también repercute en el negocio turístico: las agencias promueven cancelaciones flexibles y muchos viajeros postergan la decisión. A la hora de elegir, la recomendación es buscar un destino cuyo escenario climático sea compatible con las actividades previstas, en lugar de confiar en que exista un lugar completamente libre de complicaciones.

En esa competencia por el turismo de sol y playa también aparece Brasil, con el real devaluado y la carga impositiva argentina como factores de comparación. En un verano atravesado por el Súper Niño, el clima suma peso a la decisión: además del precio y el destino, los viajeros miran el pronóstico antes de comprar pasajes o cerrar una reserva.