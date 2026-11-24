Doce consultoras midieron intención de voto, escenarios de segunda vuelta y niveles de rechazo durante noviembre. Javier Milei encabeza la mayoría de los sondeos de primera vuelta, mientras Axel Kicillof aparece arriba en seis de ocho hipotéticos balotajes.

Las encuestas de noviembre sobre las elecciones presidenciales de 2027 muestran un escenario abierto. En las mediciones de primera vuelta, Javier Milei suele quedar en primer lugar; sin embargo, cuando la contienda se reduce a un mano a mano, Axel Kicillof se impone en la mayoría de los escenarios relevados.

Doce consultoras realizaron mediciones nacionales, bonaerenses y porteñas sobre intención de voto, balotajes y techos electorales. Los resultados varían según la metodología y la muestra, pero dejan una tendencia común: Milei conserva ventaja en la primera instancia, aunque no supera el 37 por ciento en ninguno de los sondeos mencionados.

Intención de voto en primera vuelta: Milei lidera la mayoría de las encuestas

Entre las encuestas que midieron candidaturas para la primera vuelta, el Presidente aparece primero en cinco de seis. QSocial registra un 35 por ciento para Milei y un 31 por ciento para Kicillof; PoliTech, 32 por ciento frente a 30,7 por ciento. Analogías ubica al mandatario en 33,7 por ciento y al Peronismo Unido en 33 por ciento.

Equipo Mide asigna a Milei un 28 por ciento contra un 23 por ciento en un escenario abierto. Sin Patricia Bullrich, la medición le da 37 por ciento frente al 32 por ciento. CB Global Data, por su parte, registra 27,1 por ciento para el Presidente y 16,5 por ciento para Kicillof, mientras un candidato de Cristina Kirchner alcanza el 12,1 por ciento.

La encuesta que da a Kicillof arriba y el empate por espacios

La excepción entre las mediciones de candidatos es Tendencias, que relevó la muestra más amplia del mes, con 5.578 casos: allí Kicillof obtiene 34 por ciento y Milei, 33,8 por ciento. Vozna midió por fuerza política y encontró un empate técnico entre el peronismo, con 28,6 por ciento, y La Libertad Avanza, con 28,3 por ciento.

Con los porcentajes registrados, ningún escenario evita una segunda vuelta. La distancia entre los principales candidatos es acotada en varios sondeos, aunque las cifras cambian de acuerdo con las candidaturas incluidas y el método utilizado por cada consultora.

Balotaje 2027: Kicillof aventaja a Milei en seis de ocho sondeos

En los hipotéticos mano a mano, Kicillof queda por delante en seis de las ocho consultoras que midieron una segunda vuelta. La diferencia más amplia aparece en Tendencias, con 47,4 por ciento para el gobernador bonaerense y 36,9 por ciento para Milei. La brecha, según esa firma, se amplió desde agosto, cuando era de 8,8 puntos.

También muestran a Kicillof arriba Analogías, por 41,7 a 35,7 por ciento; QSocial, por 45 a 40 por ciento; Equipo Mide, por 42 a 39 por ciento; y Afiches, por 37 a 35 por ciento. Reale Dalla Torre registra una diferencia menor: 37,2 a 36,2 por ciento, que, proyectada sobre votos válidos, se convierte en 50,7 a 49,3 por ciento.

Milei se impone en las otras dos mediciones: Vozna le da una ventaja de una décima, con 36,3 por ciento frente a 36,2 por ciento, y CB Global Data lo ubica en 43 por ciento contra 40,6 por ciento de Kicillof. Esa misma consultora es la única que pone a Patricia Bullrich por encima del gobernador en un eventual balotaje: 47,3 a 40,1 por ciento.

Otros escenarios de segunda vuelta y promedio de las encuestas

Al promediar los ocho escenarios de balotaje, Kicillof queda alrededor de tres puntos por encima de Milei, pese a las diferencias de método y tamaño de las muestras. El resultado no representa una ventaja definitiva, pero sí una tendencia que se repite en la mayoría de las mediciones.

Analogías también midió un eventual enfrentamiento entre Milei y Sergio Massa: el exministro se impondría por 40 a 37,6 por ciento. Afiches encontró resultados similares en escenarios con otros dirigentes: Cristina Kirchner aventajaría al Presidente por 39 a 36 por ciento, y Massa lo haría por 38 a 34 por ciento.

Rechazo y techo electoral: el límite para Milei

El nivel de rechazo ayuda a explicar por qué Milei puede liderar la primera vuelta y, a la vez, quedar detrás en varios balotajes. En las mediciones que preguntaron a quién nunca votarían, el porcentaje de rechazo al Presidente va del 54 al 59,2 por ciento: Equipo Mide registra 54 por ciento; Reale Dalla Torre, 54,6; QSocial, 58; Tendencias, 58,4; y Zentrix, 59,2 por ciento.

Con esos niveles, el techo electoral de Milei se ubica entre el 35 y el 41 por ciento. Kicillof tendría más margen de crecimiento: Zentrix calcula que su techo llega al 46,4 por ciento y QSocial lo sitúa cerca del 44 por ciento. Bullrich, aunque no participa actualmente de los escenarios de balotaje medidos, registra el techo más alto, con 48,6 por ciento.

Reale Dalla Torre sintetizó el panorama en su índice de reelegibilidad: el indicador bajó de 72 puntos en junio a 50 en octubre. La consultora lo definió como "En disputa — sin favorito" y advirtió que "ningún movimiento de este mes es concluyente".

Qué muestran las encuestas de noviembre sobre las elecciones 2027

Los sondeos dejan tres datos centrales. Milei mantiene un núcleo de voto seguro de entre el 24 y el 31 por ciento, según la consultora, que le permite encabezar buena parte de las mediciones de primera vuelta. Al mismo tiempo, el rechazo a su figura supera el 54 por ciento en todas las encuestas que lo midieron, un factor que lo deja atrás en la mayoría de los balotajes.

Kicillof aparece como el principal retador, con un techo electoral superior al de Milei en las mediciones citadas y una base propia en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo obtiene ventajas amplias. Las diferencias entre consultoras son notorias: van desde el empate registrado por Vozna hasta los más de diez puntos de distancia de Tendencias, y varias firmas no publican su ficha técnica.

A menos de un año de la elección, la dirección general de los sondeos plantea un desafío para el Gobierno: además de cuántos votantes eligen a Milei, pesa cuántos afirman que nunca lo votarían.